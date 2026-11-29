Türkiye'nin kazanç haritası ortaya çıktı! Hangi şehirde hangi iş daha çok para kazandırıyor?

Türkiye'nin dört bir yanında kazanç kapıları değişiyor. Sabah'ın yayımladığı listede illere göre en çok kazandıran meslekler ve iş kolları sıralandı. İstanbul'da yazılım, Ankara'da savunma sanayisi, İzmir'de liman işletmeciliği öne çıkarken bazı şehirlerde tarım ve hayvancılık, bazılarında ise turizm ve madencilik listenin başına yerleşti. Peki, sizin yaşadığınız şehirde hangi iş öne çıkıyor?