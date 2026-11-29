Türkiye'nin kazanç haritası ortaya çıktı! Hangi şehirde hangi iş daha çok para kazandırıyor?
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Türkiye'nin dört bir yanında kazanç kapıları değişiyor. Sabah'ın yayımladığı listede illere göre en çok kazandıran meslekler ve iş kolları sıralandı. İstanbul'da yazılım, Ankara'da savunma sanayisi, İzmir'de liman işletmeciliği öne çıkarken bazı şehirlerde tarım ve hayvancılık, bazılarında ise turizm ve madencilik listenin başına yerleşti. Peki, sizin yaşadığınız şehirde hangi iş öne çıkıyor?
Türkiye'nin ekonomik potansiyeli, coğrafi özellikleri ve üretim kapasitesi, şehirlerin kazanç sağlayan iş kollarını da şekillendiriyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE TEKNOLOJİ VE SANAYİ ÖNE ÇIKTI
İstanbul'da yazılım mimarlığı, Ankara'da savunma sanayisi mühendisliği, Bursa ve Kocaeli'de otomotiv mühendisliği, Eskişehir'de ise havacılık mühendisliği listenin dikkat çeken meslekleri arasında yer aldı.
KARADENİZ'DE FINDIK, AKDENİZ'DE TURİZM
Giresun'da fındık tüccarlığı, Ordu'da fındık ihracatçılığı, Rize'de çay fabrikası yöneticiliği öne çıkarken Antalya'da lüks otel yöneticiliği, Muğla'da marina işletmeciliği ve Nevşehir'de sıcak hava balonu pilotluğu listeye girdi.
İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN KAZANÇ HARİTASI
|
İl
|
Öne çıkan iş kolu
|
Adana
|
Narenciye ihracatçısı
|
Adıyaman
|
Tütün üreticisi
|
Afyonkarahisar
|
Mermer ocağı işletmecisi
|
Ağrı
|
Hayvan yetiştiricisi
|
Aksaray
|
Kamyon yan sanayi mühendisi
|
Amasya
|
Elma üreticisi
|
Ankara
|
Savunma sanayisi mühendisi
|
Antalya
|
Lüks otel yöneticisi
|
Artvin
|
Hidroelektrik santral mühendisi
|
Aydın
|
Zeytinyağı üreticisi
|
Balıkesir
|
Rüzgâr enerjisi uzmanı
|
Bartın
|
Gemi söküm sanayicisi
|
Batman
|
Petrol mühendisi
|
Bayburt
|
Doğal taş işleme uzmanı
|
Bilecik
|
Seramik tasarımcısı
|
Bingöl
|
Organik arıcılık üreticisi
|
Bitlis
|
Jeotermal enerji uzmanı
|
Bolu
|
Kış turizmi otel sahibi
|
Burdur
|
Mermer ihracatçısı
|
Bursa
|
Otomotiv mühendisi
|
Çanakkale
|
Lojistik yöneticisi
|
Çankırı
|
Lastik fabrikası mühendisi
|
Çorum
|
Tuğla ve kiremit sanayisi mühendisi
|
Denizli
|
Ev tekstili ihracatçısı
|
Diyarbakır
|
İnşaat müteahhidi
|
Edirne
|
Çeltik üreticisi
|
Elazığ
|
Krom madeni mühendisi
|
Erzincan
|
Altın madeni işletmecisi
|
Erzurum
|
Kış turizmi işletmecisi
|
Eskişehir
|
Havacılık mühendisi
|
Gaziantep
|
Halı ihracatçısı
|
Giresun
|
Fındık tüccarı
|
Gümüşhane
|
Gümüş madeni mühendisi
|
Hakkari
|
Sınır ticareti uzmanı
|
Hatay
|
Demir-çelik mühendisi
|
Isparta
|
Lavanta üreticisi
|
İstanbul
|
Yazılım mimarı
|
İzmir
|
Liman işletmecisi
|
Kahramanmaraş
|
Tekstil fabrikatörü
|
Karaman
|
Bisküvi ve çikolata üretiminde gıda mühendisi
|
Kars
|
Kış turizmi otelcisi
|
Kastamonu
|
Orman endüstri mühendisi
|
Kayseri
|
Mobilya fabrikası yöneticisi
|
Kırıkkale
|
Silah sanayisi uzmanı
|
Kırklareli
|
Cam sanayisi mühendisi
|
Kırşehir
|
Ceviz üreticisi
|
Kocaeli
|
Otomotiv mühendisi
|
Konya
|
Tarım makineleri imalatçısı
|
Kütahya
|
Porselen sanayicisi
|
Malatya
|
Kayısı ihracatçısı
|
Manisa
|
Beyaz eşya üretim müdürü
|
Mardin
|
Butik otel işletmecisi
|
Mersin
|
Uluslararası lojistik uzmanı
|
Muğla
|
Marina işletmecisi
|
Muş
|
Şeker pancarı üreticisi
|
Nevşehir
|
Sıcak hava balonu pilotu
|
Niğde
|
Patates tüccarı
|
Ordu
|
Fındık ihracatçısı
|
Rize
|
Çay fabrikası müdürü
|
Sakarya
|
Otomotiv yan sanayi üreticisi
|
Samsun
|
Cerrahi cihaz üreticisi
|
Siirt
|
Fıstık işleyicisi
|
Sinop
|
Nükleer enerji mühendisi
|
Sivas
|
Demir yolu teknolojileri uzmanı
|
Şanlıurfa
|
Pamuk tüccarı
|
Şırnak
|
Kömür ocağı işletmecisi
|
Tekirdağ
|
İlaç sanayisi yöneticisi
|
Tokat
|
Tarım ürünleri ihracatçısı
|
Trabzon
|
Gayrimenkul danışmanı
|
Tunceli
|
Organik arıcılık üreticisi
|
Uşak
|
Geri dönüşüm sanayicisi
|
Van
|
Sınır ticareti uzmanı
|
Yozgat
|
Şehir hastanesi hekimi
|
Zonguldak
|
Demir-çelik işçisi