Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunan cüce gezegen Ceres’in uzay araçları için yakıt ikmal üssüne dönüştürülmesi önerildi. Astrofizikçi Pete Worden ve havacılık mühendisi Fred Kennedy tarafından hazırlanan proje, Dünya’dan taşınan yakıta olan ihtiyacı azaltarak Güneş Sistemi’nin uzak bölgelerine yapılacak yolculukları kolaylaştırmayı hedefliyor.

Uzay araçları yakıtını Ceres’ten alacak

Bugüne kadar gerçekleştirilen derin uzay görevlerinde araçların ihtiyaç duyduğu yakıt Dünya’dan taşındı. Her görev için yeniden hazırlık yapılmasını gerektiren bu yöntem, uzay seferlerinin maliyetini artırıyor. Worden ve Kennedy tarafından geliştirilen Ceres-Dünya Kaynak Değişim Sistemi (CERES) projesinde ise uzay araçlarının yakıt ikmali yapabileceği kalıcı bir ulaşım ağının kurulması planlanıyor. Ceres’te kurulacak tesislerde yüzeyden çıkarılan suyun işlenmesi, yakıt üretiminde kullanılması ve yörüngedeki depolara aktarılması öngörülüyor.

Dünya’dan taşınan kütle yüzde 60 azalabilir

Worden’ın hesaplamalarına göre Ceres’te yakıt ikmali yapabilen bir uzay aracının gidiş-dönüş seferi için Dünya’dan fırlatılması gereken toplam kütle yüzde 60 azalabilir. Elde edilecek tasarrufun, ilk uzay aracı filosunun görev süresi içerisinde tesisin kuruluş maliyetini karşılayabileceği öne sürülüyor.

Ceres’in Dünya’ya kıyasla düşük kütle çekimine sahip olması da önemli bir avantaj sağlıyor. Cüce gezegenin yüzeyinden kalkacak araçların daha az itme gücüne ihtiyaç duyması, uzak noktalara düzenlenecek seferleri kolaylaştırabilir.

İlk sefer için 2037 yılı öngörülüyor

İngiliz Gezegenler Arası Derneği’nin bilimsel dergisine sunulan proje kapsamında ilk uzay aracının Ocak 2037’de fırlatılması önerildi. Pathfinder adı verilen ilk görevde Ceres’in yörüngesine bir araç yerleştirilmesi, yüzeye iniş yapılması, su çıkarılması ve alınan örneklerin beş yıl içerisinde Dünya’ya getirilmesi hedefleniyor.

Yolculukta nükleer termal itki sisteminin kullanılması planlanıyor. Kimyasal yakıtlı roketlere kıyasla iki ila üç kat daha verimli olduğu belirtilen sistemle Ceres’e bir yılı biraz aşan sürede ulaşılabileceği hesaplandı.

Ay’da bulunmayan kaynaklara sahip

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 2015 yılında Ceres’in yörüngesine ulaşan Dawn uzay aracı, cüce gezegenin kimyasal yapısına ilişkin önemli bulgular elde etmişti.

İncelemelerde Ceres’in orta ve yüksek enlemlerinde yüzeyin ilk bir metrelik katmanındaki su buzunun ağırlıkça yaklaşık yüzde 10 oranında olduğu belirlendi.

Yüzeyde ayrıca amonyak içeren kil mineralleri, karbonatlar ve organik bileşikler tespit edildi. Ceres’in su, azot ve karbon bakımından zengin olması, hem yakıt üretimi hem de yaşam destek sistemleri açısından önem taşıyor.

Tesisler aşamalı olarak kurulacak

Projenin hayata geçirilmesi halinde ilk aşamada Ceres’in yüzeyine su çıkarma tesisi, yörüngesine ise yakıt depoları kurulacak. Sonraki aşamalarda elektrik enerjisiyle suyun bileşenlerine ayrılması, hidrojenin sıvılaştırılması ve enerji üretim tesislerinin kurulması planlanıyor. Uzun vadede bölgede üretim tesislerinin de faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Ceres’in derinliklerindeki su araştırılacak

Proje yalnızca uzay ulaşımına yönelik çalışmaları kapsamıyor. Ceres’in Occator Krateri’nde bulunan tuz birikintilerinin, donmuş kabuğun altında varlığını sürdürebileceği düşünülen tuzlu su rezerviyle bağlantısı da araştırılacak. Yüzeyden alınacak örneklerin, Ceres’te geçmişte mikrobiyal yaşam bulunup bulunmadığına ilişkin araştırmalara katkı sağlaması bekleniyor.