Edirne’nin sınır köyleri beyaza büründü! Kar Balkanlar’dan Türkiye’ye giriş yaptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Edirne’de etkisini göstermeye başladı. Bulgaristan sınırındaki köylerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı, Türkiye’ye Edirne’den giriş yaptı. Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Edirne'de kar, Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli köyü civarında etkili oldu.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Edirne'nin Bulgaristan sınırında başlayan kar yağışı Edirne'yi de etkisi altına aldı. Sınıra yakın köylerde kar yağışı başladı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan'a sınır köylerinden olan Hamzabeyli'de sabaha karşı başlayan yağmur, yerini kara bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte köy beyaza büründü.
Hamzabeyli köyü sakinleri çektiği video ile kar sevincini paylaştı.
Fırtına ile birlikte etkili olan kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.