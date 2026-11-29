Sosyal medyada “Kyle Undercover” imzasıyla yayımlanan 2 dakika 14 saniyelik görüntüler, Masonların kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği belirtilen sıra dışı bir töreni gözler önüne seriyor.

Siyah-beyaz dama desenli zeminin bulunduğu salonda, Mason sembolleri taşıyan önlükler takmış çok sayıda kişinin hazır bulunduğu görülüyor. Törene katılan bazı kişilerin ise kırmızı ve mavi renkli özel kıyafetler giydiği dikkat çekiyor.

GÖZLERİNİ BAĞLAYIP SORGUYA ÇEKTİLER

Görüntülerde gözleri bağlanan bir kişi, salondaki diğer katılımcıların önünde sorguya çekiliyor.

Videonun İngilizce altyazılarının Türkçe çevirisine göre törende şu ifadeler kullanılıyor:

“Bana bir Usta Mason'un sırlarını ver.”

“Yoksa canını alırım.”

“Tapınak tamamlandığında bu sırları talep et.”

“O zaman sen de benim gibi onları usulüne uygun şekilde alacaksın.”

Tören ilerledikçe konuşmaların içeriği daha da dikkat çekici hale geliyor.

“HÂLÂ DİRENİYOR MUSUN? ÖYLEYSE ÖL!”

Kendisini Jubalum olarak tanıtan bir karakter, karşısındaki kişiden Masonluk sırlarını derhal açıklamasını istiyor.

Ardından şu ifadeleri kullanıyor:

“Bana bir Usta Mason'un sırlarını hemen ver, yoksa canını alırım. Ne! Hâlâ direniyor musun? Öyleyse öl!”

Bu sözlerin ardından salondaki bazı kişilerin harekete geçtiği görülüyor. Videonun altyazısında bu bölüm, adayın temsili infazı olarak tanımlanıyor.

“BÜYÜK ÜSTAT HİRAM ABİFF'İ ÖLDÜRDÜK”

Yere yatırılan kişinin üzeri açık renkli bir örtüyle kapatılıyor. Törene katılanlar arasında bu defa öldürüldüğü varsayılan kişinin cesediyle ilgili konuşmalar başlıyor.

Altyazılara yansıyan diyaloglarda şu ifadeler yer alıyor:

“Bu ne korkunç bir eylem!”

“Büyük Üstat Hiram Abiff'i öldürdük.”

“Cesedi ne yapacağız?”

“Gece yarısına kadar onu tapınağın molozları arasına gömeceğiz.”

Daha sonra örtü içerisindeki kişi birkaç katılımcı tarafından kaldırılarak salonun başka bir bölümüne taşınıyor.

KAMERA DIŞINDA NELER YAPILDI?

Videoyu yayımlayan kişi, görüntülerin üzerine eklediği açıklamada, kameranın görüş alanı dışında kürek, toprak ve ahşap tahtalar kullanılarak geçici bir defin işleminin canlandırıldığını belirtiyor.

Kaydın başlangıcında ise çığlık seslerinin duyulduğuna ilişkin bir altyazı bulunuyor. Ancak bu seslerin gerçek bir işkenceden mi yoksa ritüelin canlandırılmasından mı kaynaklandığı görüntülerden anlaşılamıyor.

MASONLARIN HİRAM ABİFF RİTÜELİ

Görüntülerde adı geçen Hiram Abiff, Masonluğun sembolik anlatılarında önemli bir yere sahip. Masonluk geleneğinde üçüncü derece olarak bilinen Usta Mason töreninde, Hiram Abiff'in sırlarını açıklamayı reddetmesi ve öldürülmesi canlandırılıyor.

Gizli kamera kaydı olarak paylaşılan videoda da bu anlatının sahnelendiği görülüyor. Görüntülerin hangi ülkede, hangi Mason locasında ve ne zaman kaydedildiği ise belirtilmiyor.

Video, ekranın üzerine yazılan “Devam edecek…” ifadesiyle sona eriyor.