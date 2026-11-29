Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Karadeniz’de dalgalar yola kadar ulaştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kastamonu’nun Abana ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, kıyı kesiminde hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Kastamonu’nun Abana ilçesinde fırtına etkisini gösterdi. Karadeniz'de yükselen dalgalar, Hacıveli sahilindeki tahkimat duvarını aştı.
Dalgalar nedeniyle yolun bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu. Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar da teknelerini fırtınadan korumak için tedbir aldı. Vatandaşlardan, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.