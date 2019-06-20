YADEM’de hobi kursu kayıtları başladı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) 65 yaş üstü hobi kurslarında kayıtlar başladı.

Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) 65 yaş üstü hobi kurslarında kayıtlar başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) hobi kurslarında kayıtlar başladı. 65 yaş üstü yaşlıların yaşamlarını zenginleştirmek amacıyla oluşturulan hobi kursları ile renkli görüntüler ortaya çıkmaktadır. Yapılan yazılı açıklamada, “Hobi kursu kayıtları sadece 65 yaş üstü büyükler içindir. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar Donatım Park içerisindeki YADEM binasını ziyaret edebilir veya 444 40 54 numaralı telefonu arayabilirler. Son kayıt 15 Temmuz Pazartesidir” ifadelerine yer verildi.

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