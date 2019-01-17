Yabancılar Türkiye'yi sevdi! En çok konutu onlar aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre; yabancılara konut satışı, geçen yıl her ay düzenli olarak artış gösterdi. Gayrimenkul ve bankacılık sektörünün yaptığı kampanyalar başta olmak üzere döviz kurlarındaki artışın da etkisiyle, yabancılara konut satışı tarihi seviyelerini gördü.

Yabancılara konut satışı 2017 yılında arttı

Geçen yıl yabancılara konut satışı 2017 yıl sonuna göre yüzde 78,4 artarak 39 bin 663'e ulaştı. 2017 yılında 22 bin 234 adet konut satışı gerçekleşmişti.

Yabancılara geçen yılın ilk çeyreğinde 5 bin 298, ikinci çeyreğinde 6 bin 518, üçüncü çeyreğinde 12 bin 339 ve dördüncü çeyreğinde 15 bin 508 konut satıldı. Türkiye genelinde 2018'de satılan konut sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,4 azalarak, 1 milyon 375 bin 398 oldu.

Geçen yıl ilk defa bin adetlik konut sınırını aşan iller sırasıyla bin 366 konutla Sakarya, bin 344 konutla Trabzon, bin 70 konutla Aydın ve bin 22 konutla Mersin oldu. Türkiye genelinde 2017 yılında sadece 4 ilde yabancılara satılan konut sayısı bini geçerken, bu il il sayısı 8'e yükseldi. Yabancılara satılan konutun yarısından fazlası İstanbul ve Antalya'da bulunuyor. Her 100 konuttan 36'sı İstanbul, 20'si Antalya'da satıldı.

10 konuttan ikisini Iraklılar aldı

Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satışında, Irak vatandaşları 2018'de de zirvedeki yerini bırakmadı. Bu dönemde Iraklılara gerçekleştirilen 8 bin 205 adetlik konut satışı, toplam satışların yüzde 20,7'sini oluşturdu.

Geçen yıl Iraklıları 3 bin 652 konut yatırımıyla İranlılar, 2 bin 718 adetle Suudiler, 2 bin 297 adetle Ruslar, 2 bin 199 Kuveytliler, 2 bin 84 adetle Afganlar Ruslar takip etti.