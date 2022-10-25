Yabancı üniversitelere karşı ayağınızı ‘denk’ alın

HABER MERKEZİ

Yurt dışında “Türkçe Eğitim” sloganıyla öğrenci toplayan ve Türkiye’de denkliği konusunda netlik olmayan üniversitelere yönelik şikâyetlerin ardı arkası kesilmezken, her gün yeni bir skandal patlıyor. Türkiye’de sınav kazanamayan öğrencilerin, sınavsız olarak gidebildikleri üniversiteler arasında yer alan Makedonya’daki Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ne devam eden bazı öğrencilerin sorun yaşadıkları iddia edildi.

Türkiye'deki yetkilileri suspus

Konuyla ilgili ulaştığımız Uluslararası Vizyon Üniversitesi İstanbul ofisinden Emirhan Taş isimli görevli, iddiaları reddederek, “Biz Balkanlar’da Türkçe eğitim veren tek kurumuz. Öyle bir şeyin olması mümkün değil” dedi. Akit’in soruları karşısında köşeye sıkışan Taş, “Biz zaten sadece kayıt bürosuyuz. Öyle bir şey açıklama yetkisine de sahip değiliz. Biz sadece gelen öğrencilerin kaydını alırız. Mağdurlar varsa savcılık makamlarına suç duyurusunda bulunsunlar” şeklinde ağız değiştirdi.

Yakında patlar

Öte yandan; Akit’in ulaştığı yetkililer son dönemde yabancı ülkelerde üniversite imtihanına girilmeden kaydolunan birçok üniversite ile ilgili şikayetlerin arttığını doğruladı. İsminin gizli kalmasını isteyen yetkili şu ifadeleri kullandı: “2010 ile 2012 yıllarında bu tür sıkıntılar Bulgaristan’da yaşanıyordu. Orası kırmızı listeye girince öğrencilerin bir kısmı Ukrayna’ya bir kısmı da Makedonya’ya kaydı. Makedonya’ya gelenlerin ancak yüzde 5’i devlet üniversitelerinden mezun olabildi. Özellikle pandemi bahanesiyle iş çığırından hepten çıktı. Uzaktan eğitim diye devam etmeden sınıf geçtiler.. Yakında mezun bile olacaklar. Hatta Yüksek Lisans programına geçenler de oldu. Yoğun şikayetler var. Mesela İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın diploması da bu şekilde tartışmalı.”