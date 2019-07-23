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Yabancı turistte rekor yatırımda hareketlilik

Darbe girişimi sonrası yatırımda çekimser kalan yabancı sermaye, son 3 yılda rotayı yeniden Türkiye’ye çevirdi.

23 Temmuz 2019 Salı 16:34
Yabancı turistte rekor yatırımda hareketlilik

Darbe girişimi sonrası yatırımda çekimser kalan yabancı sermaye, son 3 yılda rotayı yeniden Türkiye’ye çevirdi. Geçen yıl yüzde 13 artan yabancı yatırım tutarı bu yılın ilk çeyreğinde de pozitif ilerledi.


Geçtiğimiz yıl uluslararası doğrudan yatırımlardan yüzde 13’lük bir artışla 13 milyar dolar çeken Türkiye, bu yıl da yatırımcıların, ibreyi yönettiği önemli destinasyonlardan biri olmayı sürdürüyor. Merkez Bankası verilerine göre yılın ilk dört ayında Türkiye’ye 2,7 milyar dolar yabancı yatırım geldi. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2,3 milyar dolar olmuştu.


Türkiye, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yürütülen yapısal ve ekonomik reformlarla yabancı sermaye için ’güvenilir ve potansiyeli yüksek ülke’ imajını kuvvetlendiriyor. Darbe girişimi sonrası çekimser kalan yabancı sermaye, 2017 itibarıyla yeniden Türkiye’ye yöneldi ve 11,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. EY’nin Avrupa Ülke Çekiciliği Araştırması’na göre 2017’de Türkiye, 2016’ya kıyasla üç sıra yükselerek doğrudan yabancı yatırım açısından Avrupa’daki en popüler 7’inci ülke oldu. Türkiye 2017’de, bir önceki yıla oranla yüzde 66 artışla 229 adet projeye ev sahipliği yaptı ve Avrupa’daki doğrudan yabancı projelerde yüzde 3 paya sahip oldu. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) verilerine göre de Türkiye 2017’de dünyada en fazla yatırım çeken 26’ıncı ülke, gelişmekte olan ekonomiler arasında en fazla yatırım çeken 13’üncü ülke oldu.


Türkiye’nin küresel çapta güvenilir bir liman olduğunu, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) 2019 Dünya Yatırım Raporu da bu durumu teyit etti. Rapora göre, uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 13 düşüşle 1,3 trilyon dolara gerilediği 2018’de; Türkiye yüzde 13 artışla 13 milyar dolarlık yabancı yatırım çekti. Böylece uluslararası doğrudan yatırım sıralamasında dört basamak yükselerek 21’inci sıraya yerleşti. Türkiye, 2018’de sekiz ikili yatırım ve serbest ticaret anlaşması imzalayarak, geçtiğimiz yılı dünyada en fazla ikili anlaşma tamamlayan ülke olarak da ön plana çıktı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:34
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