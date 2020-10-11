  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yabancı sermaye ‘V’ hareketi yaptı
Ekonomi

Yabancı sermaye ‘V’ hareketi yaptı

İstanbul’da yabancı ortaklı kurulan firma sayılarında ve sermaye tutarlarında kontrollü sosyal hayata geçişin başladığı 1 Haziran’dan sonra V şeklinde çıkış görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 02:49:00 -
Yabancı sermaye ‘V’ hareketi yaptı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Yabancı Yatırımcı Pandemi Raporu’na göre bu yıl salgın öncesi 1 Ocak-15 Mart döneminde 2 bin 779 yabancı ortak, 506 milyon 251 bin lira sermayeli firma kurdu. Pandeminin gölgesinde geçen 15 Mart-1 Haziran’da yatırımcı sayısı 573’e, sermaye tutarı ise 145 milyon 907 bin liraya geriledi. Ardından güçlü bir yükseliş gerçekleşti. Normalleşme dönemi olan 1 Haziran-10 Eylül arasında 2 bin 678 yabancı yatırımcı, 647 milyon 407 bin lira sermayeli firma kuruluşuna imza attı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin salgın sonrası yeniden yapılanan küresel tedarik zincirlerinde en güçlü halkası olduğunu söyledi. Avdagiç, ayrıca “Şu anda rüzgâr lehimize esiyor. Coğrafi lokasyon avantajımızı, doğru şeklide kullanarak öne çıkmalıyız” mesajını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan güçleri tuzağa düşürüldü!
Dünya

Ermenistan güçleri tuzağa düşürüldü!

İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldü..
Böyle güvence verdi! Ali Babacan'dan skandal sözler
Gündem

Böyle güvence verdi! Ali Babacan'dan skandal sözler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve yerlerine görevlendirme yapı..
Maç öncesi Türkiye’nin rakibi Rusya’yı şoke eden gelişme!
Spor

Maç öncesi Türkiye’nin rakibi Rusya’yı şoke eden gelişme!

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta yarın sahasında A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek Rusya'da maç öncesinde corona virüsü şoku yaşanıyo..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay