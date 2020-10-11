Yabancı sermaye ‘V’ hareketi yaptı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Yabancı Yatırımcı Pandemi Raporu’na göre bu yıl salgın öncesi 1 Ocak-15 Mart döneminde 2 bin 779 yabancı ortak, 506 milyon 251 bin lira sermayeli firma kurdu. Pandeminin gölgesinde geçen 15 Mart-1 Haziran’da yatırımcı sayısı 573’e, sermaye tutarı ise 145 milyon 907 bin liraya geriledi. Ardından güçlü bir yükseliş gerçekleşti. Normalleşme dönemi olan 1 Haziran-10 Eylül arasında 2 bin 678 yabancı yatırımcı, 647 milyon 407 bin lira sermayeli firma kuruluşuna imza attı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin salgın sonrası yeniden yapılanan küresel tedarik zincirlerinde en güçlü halkası olduğunu söyledi. Avdagiç, ayrıca “Şu anda rüzgâr lehimize esiyor. Coğrafi lokasyon avantajımızı, doğru şeklide kullanarak öne çıkmalıyız” mesajını verdi.