18 Ağustos 2026 BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: İşte haftanın dikkat çeken ürünleri

BİM, 18 Ağustos’tan itibaren sporcu besinlerinden temel gıdalara kadar zengin bir aktüel ürün yelpazesi sunuyor. Protein tozu, kreatin, gainer ve protein barların yanı sıra soğuk kahve, meyveli içecekler ve atıştırmalıklar öne çıkıyor. Mutfak alışverişi için pirinç, zeytinyağı, bakliyat, makarna ve sos çeşitleri de raflarda yerini alıyor. Detaylar için içeriğe göz atın!