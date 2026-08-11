18 Ağustos 2026 BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: İşte haftanın dikkat çeken ürünleri

%1 Yağlı süt Torku 1 L 44,50 TL Piliç bonfile Banvit 1000 g 149 TL Piliç kangal sucuk Aytaç 450 g 99 TL Tam yağlı taze kaşar peyniri Binvezir 1000 g 389 TL Tam yağlı süzme peynir İçim 900 g 219 TL Az yağlı beyaz peynir Aknaz 1000 g 199 TL Tam yağlı krem peynir Peysan 300 g 72,50 TL Piliç bonfile parçaları Gedik 500 g 139 TL Dana cızbız köfte Namet 400 g 289 TL Az yağlı yoğurt İçim 3000 g 149 TL %3 Yağlı yoğurt Torku 3000 g 199 TL Tam yağlı dilimli kaşar peynir Köylüm 500 g 199 TL Ayran Torku 1 L 49 TL Çıtır tavuk burger Banvit 720 g 249 TL Piliç döner Lezita 1000 g 249 TL Dana macar salam Namet 150 g 89 TL Hindi füme Maret 110 g 49 TL Naneli ayran Dost 300 ml 17,50 TL Hindistan cevizli yaş pasta Osmanoğlu Damak Tadı 500 g 179 TL Çikolata kaplı muz Frutein 120 g 169 TL Yaban mersinli kefir Altınkılınç 250 ml 42,50 TL Mangolu & portakallı kefir İçim 1 L 94 TL %1,5 Yağlı süt Torku 6x200 ml 92,50 TL Çilekli milkshake Sek 285 ml 44,50 TL Laktozsuz kefir Torku 1 L 85 TL Torku Miniki 6x180 ml 92,50 TL Çilek & sade Fair Gold 680 ml / 500 g 175 TL Sade & çikolatalı Sek 500 ml / 368 g 129,50 TL