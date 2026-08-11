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Ekonomi
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18 Ağustos 2026 BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: İşte haftanın dikkat çeken ürünleri

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

18 Ağustos 2026 BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: İşte haftanın dikkat çeken ürünleri

18 Ağustos bim katalog yayınlandı! Sporcu gıdalarından mutfak ihtiyaçlarına, şarküteriden aperatiflere kadar aradığınız pek çok seçenek bim market raflarında olacak. Bim de bu hafta protein tozları, çeşit çeşit peynirler, zeytinyağı ve temel bakliyat ürünleri dikkat çekiyor.

#1
Foto - 18 Ağustos 2026 BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: İşte haftanın dikkat çeken ürünleri

BİM, 18 Ağustos’tan itibaren sporcu besinlerinden temel gıdalara kadar zengin bir aktüel ürün yelpazesi sunuyor. Protein tozu, kreatin, gainer ve protein barların yanı sıra soğuk kahve, meyveli içecekler ve atıştırmalıklar öne çıkıyor. Mutfak alışverişi için pirinç, zeytinyağı, bakliyat, makarna ve sos çeşitleri de raflarda yerini alıyor. Detaylar için içeriğe göz atın!

#2
Foto - 18 Ağustos 2026 BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: İşte haftanın dikkat çeken ürünleri

%1 Yağlı süt Torku 1 L 44,50 TL Piliç bonfile Banvit 1000 g 149 TL Piliç kangal sucuk Aytaç 450 g 99 TL Tam yağlı taze kaşar peyniri Binvezir 1000 g 389 TL Tam yağlı süzme peynir İçim 900 g 219 TL Az yağlı beyaz peynir Aknaz 1000 g 199 TL Tam yağlı krem peynir Peysan 300 g 72,50 TL Piliç bonfile parçaları Gedik 500 g 139 TL Dana cızbız köfte Namet 400 g 289 TL Az yağlı yoğurt İçim 3000 g 149 TL %3 Yağlı yoğurt Torku 3000 g 199 TL Tam yağlı dilimli kaşar peynir Köylüm 500 g 199 TL Ayran Torku 1 L 49 TL Çıtır tavuk burger Banvit 720 g 249 TL Piliç döner Lezita 1000 g 249 TL Dana macar salam Namet 150 g 89 TL Hindi füme Maret 110 g 49 TL Naneli ayran Dost 300 ml 17,50 TL Hindistan cevizli yaş pasta Osmanoğlu Damak Tadı 500 g 179 TL Çikolata kaplı muz Frutein 120 g 169 TL Yaban mersinli kefir Altınkılınç 250 ml 42,50 TL Mangolu & portakallı kefir İçim 1 L 94 TL %1,5 Yağlı süt Torku 6x200 ml 92,50 TL Çilekli milkshake Sek 285 ml 44,50 TL Laktozsuz kefir Torku 1 L 85 TL Torku Miniki 6x180 ml 92,50 TL Çilek & sade Fair Gold 680 ml / 500 g 175 TL Sade & çikolatalı Sek 500 ml / 368 g 129,50 TL

#3
Foto - 18 Ağustos 2026 BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: İşte haftanın dikkat çeken ürünleri

Baldo pirinç Efsane 5 kg 369 TL Riviera zeytinyağı Alsan 5 L 899 TL Bulgur çeşitleri Tat 1 kg 37,50 TL Makarna çeşitleri Pastavilla 500 g 35 TL Tagliatelle makarna Pasta Veneta 500 g 69 TL Kore usulü körili Noodle Dudomi 10x70 g 119 TL Kandil simidi Mehmet Reis 150 g 79 TL Tam buğdaylı proteinli lavaş Unlüx 360 g 69 TL Karbonat Kent Boringer 1 kg 65 TL Hamur kabartma tozu Kent Boringer 20x10 g 32,50 TL Şekerli vanilin Kent Boringer 20x5 g 27,50 TL Fibre gevrek ekmek Wasa 230 g 99 TL Teremyağ kase margarin Ülker 250 g 47,50 TL Topping sos çeşitleri Gülsan 350 g 69 TL Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g set Tukaş 109 TL 0 Nar ekşisi Şitoğlu 340 g 139 TL Susam Destan 200 g 39 TL Haşlanmış bakliyat çeşitleri Duru 400 g 37,50 TL Granola çeşitleri Yayla 200 g 99 TL Zeytin siyah 351-460 adet/kg Rem 2 kg 215 TL Çilek reçeli Lokman 1 kg 105 TL Cocopops kakaolu mısır gevreği Kellogg's 2x700 g 189 TL Sirke çeşitleri Doğanay 1 L 34,50 TL

#4
Foto - 18 Ağustos 2026 BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: İşte haftanın dikkat çeken ürünleri

Çikolatalı kek aromalı High Protein Tozu 400 g Protein Ocn 799 TL Bardak limonata çeşitleri Le'monatta 250 ml 25 TL Bisküvi aromalı Mass Gainer 1,3 kg Protein Ocn 799 TL Aromasız Kreatin 250 g Protein Ocn 299 TL Protein Bar 50 g Protein Ocn 59 TL Limonata aromalı Pre-Supreme 250 g Protein Ocn 299 TL Ahududu aromalı Kolajen 250 g Protein Ocn 399 TL Zma Flava 219 TL Multivitamin Flava 219 TL Enerji içeceği Hotline 1 L 43,50 TL Soğuk kahve çeşitleri Ice Break 375 ml 55 TL Cool Lime aromalı maden suyu Avşar 6x200 ml 79,50 TL Şeftali aromalı soğuk çay Lipton 4x1 L 169 TL Gazlı içecek kola Pepsi 4x1 L 169 TL Portakal aromalı gazlı içecek Kristal 2,5 L 62,50 TL Karpuz çilek aromalı gazlı soğuk çay Jusstea 330 ml 27,50 TL Dubai çikolatası aromalı karışım kahve Jacobs 8'li 82,50 TL Finger Bisküvi Ülker 750 g 95 TL Kakaolu fındık kremalı rulo gofret Wafer Master 6x108 g 249 TL Karışık meyve ve kola aromalı yumuşak şekerleme Haribo Sweet Mix 400 g 99 TL Meyve bar Züber 40 g 49 TL Kinder Bueno çikolatalı gofret 2x21,5 g 36 TL Mısır çerezi Munchiz 117 g 39 TL Nane aromalı şekersiz tablet şeker Mentos Clean Breath 21 g 35 TL

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