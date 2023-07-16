Yabancı sermaye akışı için kritik adımlarda sona doğru gelindi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin, uluslararası Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 'gri listesinden' çıkarılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Gri listede yer almanın 'sermaye akışının gayrisafi hasılanın belli bir oranı kadar azalması' ve 'sendikasyon kredilerinde maliyet artışı' gibi bazı olumsuz etkileri olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, FATF'ın gri listesinden en kısa sürede çıkmak için gerekenleri hızla gerçekleştirip Türkiye'nin uluslararası kamuoyu nezdindeki olumlu intibasını güçlendireceklerini söyledi.

2 eksik de tamamlanacak

Türkiye'nin, FATF tarafından belirlenen uluslararası standartlar çerçevesinde kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede azim ve samimiyetini kuvvetle sürdürdüğünü belirten Şimşek, bu kapsamda, FATF tarafından belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5'inin giderildiğini hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti: "Kalan 2 eksiklikle ilgili çalışmaları hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştirmek üzere, Bakanlığımız koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ile bu Bakanlıkların ilgili kurumlarının (Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (KOM ve TEM birimleri), Jandarma Genel Komutanlığı (KOM ve TEM birimleri) yöneticileri 10 Temmuz Pazartesi günü bir araya geldi." Şimşek, toplantıyla söz konusu eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak çalışmaların etkin bir koordinasyon içinde hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi sürecinin başlatıldığını söyledi.

Özel soruşturma büroları

Bakan Şimşek, konuyla ilgili atılan adımları şöyle sıraladı:

*Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede bütün illerde görevli ihtisas mahkemeleri ve ihtisas Cumhuriyet savcılıkları belirlendi.

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*Kara para aklama ile mücadeleye yönelik özel soruşturma büroları da kuruldu. n Aynı bağlamda, ilgili birimlere yönelik olarak çeşitli rehberler hazırlandı.

*Kara para aklama suçu ve terörizmin finansmanı ile ilgili eğitim ve farkındalık çalışmaları hızlandırılacak.

*Ayrıca bakanlıklar tarafından oluşturulan teknik çalışma grupları da faaliyetlerini yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

Ekonomi yönetiminin ajandası yoğun

Mehmet Şimşek, 17-18 Temmuz'da Hindistan'da yapılacak G20 Hazine-Maliye Bakanları toplantısına katılacak. Şimşek, toplantı kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile de görüşecek. Bakan Şimşek'e toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'de Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak. Bakan Şimşek 19 Eylül'de de Türk Amerikan İş Konseyi'nin New York'ta düzenleyeceği 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'na katılacak. Toplantıya ABD'nin önde gelen finans ve bankacılık çevreleri ile Türk şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılması bekleniyor.

Kaynak: Akşam Gazetesi