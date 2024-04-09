Yabancı öğrencilerin hedefe konulması Türkiye’ye zarar veriyor

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, son dönemde uluslararası öğrencileri hedef alan söylemlerde artış gözlendiği uyarısı yaparak, bu eylemlerin amacının Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından biri olan eğitim sektöründe elde edilen başarıya zarar vermek olduğuna dikkati çekti.

300 bin yabancı öğrencimiz var

Arkan, "Ülkemizde rakamlara bakacak olursak, uluslararası öğrencilerin merkezinde Avrupa’da ilk 5’te, dünyada ise ilk 10’un içerisindeyiz. Yaklaşık olarak sahip olduğumuz uluslararası öğrenci sayısı 301 bin" bilgisini verdi.

Kişi başı en az 10 bin dolar

Ekonomik olarak yaklaşıldığında her bir öğrencinin ülkeye getirisinin yaklaşık 10 bin dolar seviyelerinde olduğunu vurgulayan Arkan, öğrenim ücreti, kiralama ve aldığı hizmetler de düşünüldüğünde oldukça büyük bir rakamın ortaya çıktığını dile getirdi. Arkan, Türk üniversitelerinden mezun olanların ülkelerinden kritik görevlerde yer aldığını da hatırlatarak Türkiye'nin yumuşak gücünü temsil eden bu kişileri küstürmenin de ülkeye zarar vereceğini söyledi.