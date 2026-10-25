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Gündem Çin’i tayfun vurdu! 60 binden fazla kişi tahliye edildi
Gündem

Çin’i tayfun vurdu! 60 binden fazla kişi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
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Çin’i tayfun vurdu! 60 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin’in doğu kıyılarını etkisi altına alan Champi Tayfunu hayatı felç etti. Şanghay’da 60 binden fazla kişi riskli bölgelerden tahliye edilirken, çok sayıda tren ve uçak seferi iptal edildi. Tayvan’da ise tayfun nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 527 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin’in doğu kıyılarında etkili olan Champi Tayfunu nedeniyle alarm verildi. Şiddetli rüzgâr ve yağışların etkisini artırması üzerine riskli bölgelerde yaşayan on binlerce kişi güvenli noktalara taşındı.

ŞANGHAY’DA 60 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çin devlet televizyonu CCTV’nin aktardığı bilgilere göre, ülkenin en büyük şehri Şanghay’da tayfun nedeniyle dünden bu yana 60 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yetkililer, olası sel, su baskını ve fırtınanın oluşturabileceği tehlikelere karşı önlemleri artırdı.

UÇAK VE TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları ulaşımı da vurdu. Şanghay’ın yanı sıra Çin’in doğu kıyısındaki Ciangsu, Cıciang ve Fucien eyaletlerinde çok sayıda tren ve uçak seferi iptal edildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, tayfunun kuzeydoğu yönünde ilerleyerek Japonya’ya doğru hareket ettiğini açıkladı. Champi’nin yarın da Çin’in doğu suları ile kıyı bölgelerinde etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

TAYVAN’DA 1 CAN KAYBI, 527 YARALI

Bu yıl Pasifik Okyanusu’nda ortaya çıkan en şiddetli fırtına olarak belirtilen Champi, Çin’den önce Tayvan kıyılarını etkisi altına aldı.

Tayvan’da tayfun nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 527 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Tayfunun Japonya yönündeki hareketi sürerken bölge ülkelerinde meteoroloji birimleri gelişmeleri yakından takip ediyor.

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