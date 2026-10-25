MURAT AĞIREL! GAZETECİLİK YAP, OPERASYON ÇOCUKLUĞU YAPMA Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e Hodri Meydan: Ispatla Milletvekilliğimden istifa edeceğim

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile gazeteci Murat Ağırel arasında 150 milyon euroluk yatırım iddiası üzerinden başlayan tartışma büyüdü.

Sosyal medya hesabından oldukça sert bir açıklama yayımlayan Gökçek, kendisi hakkında gündeme getirilen iddiaları kesin bir dille reddederek Ağırel’e meydan okudu.

“İSPATLA, MİLLETVEKİLLİĞİM DAHİL HER ŞEYDEN İSTİFA EDECEĞİM”

Gökçek, Almanya’da 150 milyon euroluk yatırım yaptığı yönündeki iddiaya ilişkin Ağırel’e seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“150 milyon euroluk yatırımım olduğunu ispatla; milletvekilliğim dahil her şeyden istifa etmeye hazırım! Hodri meydan! Elinde tek bir belge, tek bir somut delil varsa çıkarıp kamuoyunun önüne koy.”

Gökçek, Ağırel’in kendisine Almanya’daki 150 milyon euroluk yatırım konusunda soru sormadığını da belirtti.

“BANA SORDUĞU SORU BAŞKAYDI”

Kendisine yöneltilen sorunun Sarıgül ailesiyle birlikte herhangi bir fonda parasının bulunup bulunmadığıyla ilgili olduğunu aktaran Gökçek, bu konuyla hiçbir ilişkisi olmadığını Ağırel’e açık şekilde söylediğini kaydetti.

Gökçek, Ağırel’in daha sonra konuyu farklı bir noktaya taşıdığını öne sürerek, henüz doğrulanmamış iddiaların kişilerin isimleriyle kamuoyuna aktarılmasına tepki gösterdi.

MURAT AĞIREL’E ÇOK SERT SÖZLER

Açıklamasında dozunu giderek artıran Osman Gökçek, Ağırel’e, “Gazetecilik yap, operasyon çocukluğu yapma” sözleriyle seslendi.

Kendilerine de Ağırel hakkında çok sayıda iddia ulaştığını belirten Gökçek, ancak bunları araştırmadan ve belgesini görmeden kamuoyuna taşımadıklarını ifade etti.

Gökçek, gazeteciliğin doğrulanmamış iddiaları insanların itibarını zedelemek amacıyla kullanmak olmadığını belirterek şöyle devam etti:

“Kimsenin şerefi, namusu ve haysiyeti sizin reyting malzemeniz değildir.”

“BU TÜR OPERASYONLARLA BENİ SUSTURAMAZSINIZ”

Kendisini hedef alan yayınların tesadüf olmadığını düşündüğünü ifade eden Gökçek, muhalefeti rahatsız edecek konuları gündeme getirdiği dönemlerde benzer yayınlarla karşılaştığını ileri sürdü.

Gökçek, “Siz beni bu tür operasyonlarla susturabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz” diyerek geri adım atmayacağını belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞINI DUYURDU

Açıklamasının sonunda hukuki yollara başvuracağını da duyuran Gökçek, şahsına yönelik olduğunu belirttiği asılsız iddiaların hesabını hukuk önünde soracağını kaydetti.

Gökçek açıklamasını oldukça sert ifadelerle tamamladı:

“İftira atarak, çamur atarak ve insanların itibarını hedef alarak beni susturamazsınız! Hiçbirinizden korkmuyorum! Topunuz gelin! Hodri meydan!”