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Avrupa maçlarına bile gidiyordu: Aziz Yıldırım'dan derbiye özel karar!

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Avrupa maçlarına bile gidiyordu: Aziz Yıldırım'dan derbiye özel karar!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Galatasaray ile Rams Park'ta oynanacak derbiyi tribünden takip etmeyeceği iddia edildi.

#1
Foto - Avrupa maçlarına bile gidiyordu: Aziz Yıldırım'dan derbiye özel karar!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın derbiye ilişkin kararı gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre Yıldırım, RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi tribünden takip etmeyecek.

#2
Foto - Avrupa maçlarına bile gidiyordu: Aziz Yıldırım'dan derbiye özel karar!

AZİZ YILDIRIM DERBİDE TRİBÜNDE OLMAYACAK Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre Yıldırım, Galatasaray deplasmanında takımının yanında olmayacak ve karşılaşmayı statta izlemeyecek. Bu sezon Avrupa deplasmanları da dahil olmak üzere takımını yalnızca bir maçta yalnız bıraktığı belirtilen Yıldırım'ın derbide tribündeki yerini alması beklenmiyor.

#3
Foto - Avrupa maçlarına bile gidiyordu: Aziz Yıldırım'dan derbiye özel karar!

"GALATASARAY'I VE LIVERPOOL'U DA YENECEĞİZ" Aziz Yıldırım, dün katıldığı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe'nin hedeflerine ilişkin iddialı mesajlar vermişti. Sarı-lacivertli takımın Galatasaray derbisi ve Liverpool karşısındaki mücadelesine değinen Yıldırım, "Galatasaray'ı ve Liverpool'u da yeneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

#4
Foto - Avrupa maçlarına bile gidiyordu: Aziz Yıldırım'dan derbiye özel karar!

DERBİDE ZİRVE YARIŞI Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Derbi öncesinde Galatasaray 19 puanla liderlik koltuğunda bulunurken Fenerbahçe 16 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

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