Avrupa maçlarına bile gidiyordu: Aziz Yıldırım'dan derbiye özel karar!

AZİZ YILDIRIM DERBİDE TRİBÜNDE OLMAYACAK Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre Yıldırım, Galatasaray deplasmanında takımının yanında olmayacak ve karşılaşmayı statta izlemeyecek. Bu sezon Avrupa deplasmanları da dahil olmak üzere takımını yalnızca bir maçta yalnız bıraktığı belirtilen Yıldırım'ın derbide tribündeki yerini alması beklenmiyor.