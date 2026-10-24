Sarıgül ailesine yönelik soruşturma büyüyor: 3 tutuklama, 2 ev hapsi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Yeni Partili Mustafa Sarıgül’ün ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama ve yurt dışına yasa dışı para transferi skandallarını kapsayan soruşturmada adli süreç alev aldı. Emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen 5 kritik şüpheliden 3’ü nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi. 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildiği belirtildi.
Sarıgüllerin yurtdışına yasadışı para transferi ve kara para aklama iddilarına yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Partili Mustafa Sarıgül’ün ailesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 2’si hakkında ev hapsi kararı verildi.
KARAR AÇIKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden 3’ü hakkında tutuklama, 2’si hakkında ise ev hapsi talep edilmişti.
Nöbetçi mahkeme, Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı’nın tutuklanmasına karar verdi. Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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