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Gündem Sarıgül ailesine yönelik soruşturma büyüyor: 3 tutuklama, 2 ev hapsi
Gündem

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma büyüyor: 3 tutuklama, 2 ev hapsi

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Sarıgül ailesine yönelik soruşturma büyüyor: 3 tutuklama, 2 ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Yeni Partili Mustafa Sarıgül’ün ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama ve yurt dışına yasa dışı para transferi skandallarını kapsayan soruşturmada adli süreç alev aldı. Emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen 5 kritik şüpheliden 3’ü nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi. 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildiği belirtildi.

Sarıgüllerin yurtdışına yasadışı para transferi ve kara para aklama iddilarına yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Partili Mustafa Sarıgül’ün ailesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 2’si hakkında ev hapsi kararı verildi.

KARAR AÇIKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden 3’ü hakkında tutuklama, 2’si hakkında ise ev hapsi talep edilmişti.

Nöbetçi mahkeme, Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı’nın tutuklanmasına karar verdi. Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Yorumlar

Cabbar

Şu lanet olası dokunulmazlık derhal kaldırılmalıdır. Herşey pahalı diye pazarda şov yapıp milleti sokağa döküp kendisi milyar dolarları çalan Mustafa Sarigül hemen şimdi derhal tutuklanmalıdır.
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