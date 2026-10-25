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Aktüel Büyük değişiklik! Marketlere yüzde 20 yerli şartı geliyor
Aktüel

Büyük değişiklik! Marketlere yüzde 20 yerli şartı geliyor

Yeniakit Publisher
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Büyük değişiklik! Marketlere yüzde 20 yerli şartı geliyor

Sebze ve meyve ticaretini yeniden düzenlemesi beklenen Hal Yasası taslağında, zincir marketlerin ürünlerinin belirli bir bölümünü doğrudan üreticiden temin etmesi öngörülüyor. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, marketlerin ürünlerinin yüzde 20’sini üreticiden alma zorunluluğu getirilmesinin, kriterlerin doğru belirlenmesi halinde üreticiyi destekleyebileceğini ve piyasada şeffaflığı artırabileceğini söyledi.

Sebze ve meyvenin tarladan market rafına uzanan yolculuğunda kurallar değişmeye hazırlanıyor. Hal Yasası taslağıyla üretici ve kooperatiflerin desteklenmesi, zincir marketlerin doğrudan üreticiden ürün temin etmesi ve kayıt dışılıkla mücadelede denetimlerin sıkılaştırılması hedefleniyor. Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, taslağın üreticiyi koruyan hükümlerini olumlu bulduklarını belirterek, düzenlemenin sektörde daha şeffaf bir piyasa oluşturmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Düzenlemeyle zincir marketlerin satışa sundukları ürünlerin belirli bir bölümünü üreticiden veya üretici örgütlerinden temin etmesinin öngörüldüğünü belirten Tavşan, "Büyük marketlerin sattığı ürünün yüzde 20'sini doğrudan üreticiden alma zorunluluğu gelecek. Kriterleri belirlenirse bunların faydası olabilir" dedi.

 

GÖRÜNÜR KILACAK

Tavşan, düzenlemenin üreticinin pazara erişimini güçlendirmesinin yanı sıra tedarik zincirindeki işlemlerin daha görünür hale gelmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı. Taslağın üretici, üretici birlikleri ve kooperatifleri koruyan hükümlerine dikkat çeken Tavşan, "Üretici bu işin aslı, atardamarı. Dolayısıyla onların korunması şart" diye konuştu. Üreticilere yönelik desteklerin yalnızca ürün satışından ibaret olmadığını belirten Tavşan, kira, depolama, nakliye ve vergi alanlarında çeşitli kolaylıkların öngörüldüğünü anlattı. Tavşan, şöyle devam etti: "Üreticiler için birçok teşvik ve yardım söz konusu. Üretici birliği hal gibi bir yer kuracak olursa Cumhurbaşkanlığına özel, ücretsiz arazi tahsisi ve maddi destek sağlanmasına yönelik düzenlemeler var."

 

DENETİM ARTMALI

Sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın önemli sorunlardan biri olduğunu dile getiren Tavşan, yeni düzenlemeyle bu alandaki denetimlerin sıkılaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Tavşan, "Kayıt dışılık bizim meslekte çok fazla. Bunun azalması için yeni maddeler getiriliyor. Daha şeffaf bir piyasa oluşturulmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu. Taslakta hal dışında gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin de kayıt ve teminat sistemi kapsamında daha sıkı takip edilmesine yönelik düzenlemelerin bulunduğunu ifade eden Tavşan, bu adımların üreticinin mağdur edilmesine yol açan uygulamaların azaltılmasına katkı sunabileceğini kaydetti. Yeni düzenlemenin tüketiciye daha ucuz sebze ve meyve olarak yansıyıp yansımayacağı sorusuna da yanıt veren Tavşan, fiyatların yalnızca aracı sayısıyla açıklanamayacağını vurguladı.

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