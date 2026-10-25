Kabe ve Mescid-i Nebevi imamlarından sert tepki: Allah’ın emrine aykırı! Dinen suç

Yemen’deki çatışmaların Suudi Arabistan topraklarına sıçramasıyla birlikte Mekke ve Medine çevresindeki gelişmeler İslam dünyasının gündemine oturdu.

Suudi Arabistan'ın resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin aktardığına göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi Din İşleri Başkanı Abdurrahman es-Sudeys ile Mescid-i Nebevi İmamı Salih el-Megamisi, Mekke yakınlarında bir balistik füzenin engellenmesi ve parçalarının bölgeye düşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

SUDEYS: DİNEN YASAKLANMIŞ BİR SUÇTUR

Sudeys, kutsal mekanların hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kutsal mekanların, sivillerin ve tesislerin hedef alınması, dinen yasaklanmış, insani açıdan kınanan, uluslararası sözleşmelere ve teamüllere aykırı bir suçtur.”

“ALLAH’IN EMRİNE AYKIRI”

Mescid-i Nebevi İmamı Salih el-Megamisi de Harameyn'in ve kutsal mekanların hedef alınmasının dini açıdan ağır bir ihlal olduğunu ifade etti.

Megamisi, bu tür bir eylemin Allah’ın kutsal mekanlara saygı gösterilmesi ve insanların burada güven içerisinde bulunması yönündeki emrine aykırı olduğunu kaydetti.

FÜZE PARÇALARI MESCİD-İ HARAM’A 21 KİLOMETRE MESAFEYE DÜŞTÜ

El-İhbariyye'nin haberine göre, engellenen füzenin parçalarının düştüğü Mugammes Vadisi, Mescid-i Haram'ın yaklaşık 21 kilometre doğusunda bulunuyor.

Bölgenin Arafat'a uzaklığının ise yaklaşık 7 kilometre olduğu aktarıldı. Mugammes Vadisi'nin yerleşim alanlarıyla çevrili olduğu ve açık hava gezinti alanı olarak kullanıldığı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN: 2 BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine doğru fırlatıldığı belirtilen 2 balistik füzenin havada etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

HUSİLER İDDİAYI REDDETTİ

Husiler ise Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamaları kabul etmedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada Mekke ve Medine'yi hedef aldıkları iddiasını reddetti. Seri, Husi operasyonlarının askeri noktalar ile petrol tesislerini hedef aldığını öne sürdü.

Taraflardan gelen karşılıklı açıklamalar nedeniyle füzelerin hedeflerine ilişkin iddialar bağımsız olarak doğrulanmış değil.