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Gündem Karahasanoğlu’ndan basın özgürlüğü çıkışı: Size özgürlük, Akit’e mahkeme mi?
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Karahasanoğlu’ndan basın özgürlüğü çıkışı: Size özgürlük, Akit’e mahkeme mi?

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Karahasanoğlu’ndan basın özgürlüğü çıkışı: Size özgürlük, Akit’e mahkeme mi?

Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında “Gazeteciler susarsa Türkiye susar” sloganıyla yapılan çağrıları mercek altına aldı. Murat Ağırel ve bazı muhalif gazetecileri eleştiren Karahasanoğlu, “Biz gazeteci değil miyiz? Niye bizi susturmak istiyorsunuz?” diye sordu.

Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında gazetecilik özgürlüğü üzerinden yürütülen tartışmalara dikkat çekti.

“Gazeteciler susarsa Türkiye susar” sloganıyla yapılan çağrıları değerlendiren Karahasanoğlu, gazetecilik özgürlüğünün siyasi görüş ayrımı yapılmadan bütün gazeteciler için savunulması gerektiğini ifade etti.

Karahasanoğlu, Murat Ağırel’in Akit’in “Saraçhane Bülbülleri” başlıklı haberi nedeniyle dava açtığını hatırlatarak, “Hani siz ne diyordunuz: ‘Gazeteci susarsa, Türkiye susar.’ Biz gazeteci değil miyiz? Niye bizi susturmak istiyorsunuz?” diye sordu.

Özgür Özel'in de Akit'e dava açtığını belirten Karahasanoğlu, bir taraftan “Gazeteciler susturulamaz” denilirken diğer taraftan Akit hakkında yargı yoluna başvurulmasını eleştirdi.

Fon tartışmaları ve bazı gazetecilerin gündeme getirdiği iddialara da değinen Karahasanoğlu, gazetecilik özgürlüğünün doğrulanmamış suçlamalarda bulunma hakkı anlamına gelmediğini vurguladı.

Murat Ağırel’e de meydan okuyan Karahasanoğlu, “Hodri meydan! Murat Ağırel çıksın, ‘Ben Akit’e dava açmadım’ desin; diyebilirse” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu yazısını, “Gazetecilere istenen özgürlük doğruyu yazma hakkı mıdır, gerçeği yazma hakkı mıdır; yoksa iftira atma hakkı mıdır?” sorusuyla sürdürerek, gazetecilik özgürlüğünün doğru ve gerçek bilgi temelinde savunulması gerektiğini kaydetti.

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Yorumlar

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yanındayız susmayın konusun sayın Ali bey

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