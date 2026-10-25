Devlet çaresiz: Yarım milyon insan sokaklara döküldü!

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerin ardından yoğun güvenlik tedbirleri ve kısmi sokağa çıkma yasaklarının gölgesinde ülke genelinde başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte gösteri düzenlendi.

Paris Emniyet Müdürlüğünün sendikaların belirlediği eylem güzergahının dışında, şehir merkezinden daha uzak yeni bir güzergah belirlemesi tepkilere yol açarken, başkentteki eylemlere 100 bini aşkın kişi katıldı.

Yerel saatle 14.00'te İtalya Kapısı'nda toplanan eylemciler Vincennes Kapısı'na doğru yürümeye başladı. Polis yer yer eylemcilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

Ayrıca polisin eylemcilere karşı cop kullandığı, bazı eylemcileri yerde sürüklediği anlar basına yansıdı.

Paris Emniyet Müdürlüğü eylemlerde şu ana kadar 3 binden fazla kontrol yapıldığını ve 65 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yağmalama olaylarına karşı önlem alan Paris esnafı, dükkanlarının vitrinlerini ahşap levhalarla kapattı.

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eylemlere katılımın 410 bin olduğunu bildirirken, Genel İş Sendikası (CGT) 250 bini Paris'te olmak üzere eylemlere yaklaşık 800 bin kişinin katıldığını ileri sürdü.

Öte yandan İçişleri Bakanı Laurent Nunez yerel saatle 13.00 itibarıyla gözaltına alınan eylemci sayısını 135 olarak açıkladı.

- Yasaklanan yerlerde eylem yapanlara polis müdahalesi

Lyon kentinde bir grup genç, valiliğin eylem yasağı kararı aldığı Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi yakınlarında toplandı.

Polis yaklaşık 200 kişiden oluşan eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Grenoble'de ise bir grup eylemci, A480 otoyolunu kapatmaya çalıştı. Isere Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, eylemcilerin otoyolu kapatma girişiminin bir trafik kazasına yol açtığı ve olayda 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Ayrıca valilik, Grenoble'da maskeli yaklaşık 400 eylemcinin güvenlik güçlerine molotof kokteyli ve bazı cisimler fırlattığını, polisin kamu düzenini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Binlerce eylemcinin sokağa indiği Nantes kentinde de polis ve göstericiler arasında yer yer arbede yaşandı. Polis, kaldırım taşı fırlatan göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Nantes kentindeki eylemde 2 kişi yaralandı.

Şehirde bir dükkan yağmalama girişiminin hedefi olurken polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Toulouse'taki eylemlerde bir kişinin elinden ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Haute-Garonne Valiliği yaralanmaya ilişkin koşulların henüz belirlenmediğini ancak konunun aydınlatılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

- Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Lille, Denain, Douai ve Wattignies şehirlerinde 18 yaş altı kişiler için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı, 26 Ekim'e kadar uzatıldı.

Çoğunlukla 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan yasak, ayrıca Marly ve Valenciennes kentlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

- Sarı Yeleklilerden yeni eylem sinyali

Sarı Yeleklilerden yapılan açıklamada, 31 Ekim'de ülke genelinde yeniden sokağa inme çağrısı yapıldı.

"Otoriter uygulamalara karşı" Fransızların özgürlüklerini savunmaya çağrıldığı açıklamada, Ulusal Meclis'in ve Fransız belediyelerinin önünde oturma eylemi yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu ülkede duyulmayan bir öfke olduğu" ve hükümetin bu öfkeye karşı baskı ve yıldırma politikası uyguladığı ifade edildi.



Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Nice, Marsilya ve Lille şehirleri başta olmak üzere birçok kentte gece saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sendika dışı tüm eylemlerin yasaklandığını açıklamış, sendikal eylemlerin de olası yağma ve şiddet olaylarına karşı valiliklerin ya da emniyet müdürlüklerinin uygun gördüğü güzergahlarda yapılması kararlaştırılmıştı.

Fransa'da tutuklu sayısını bini buldu!

Fransa genelinde hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 410 bin, Genel İş Konfederasyonuna (CGT) göre 800 bin kişi katıldı. Birçok kentte polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Fransa'da öğrenciler, sendikalar ve çeşitli toplumsal hareketlerin çağrısıyla ülke genelinde gösteriler düzenlendi.

Hayat pahalılığı, emekli maaşları ve eğitim sistemindeki sorunları protesto eden göstericiler, hükümetin güvenlik politikalarına ve yürüyüş yasaklarına da tepki gösterdi.

Gösterilere katılan öğrenciler, üniversiteye giriş ve yerleştirme sistemi Parcoursup'un kaldırılmasını, öğretmen eksikliğinin giderilmesini, üniversite kontenjanlarının artırılmasını, öğrenci yardımlarının yükseltilmesini ve barınma şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilere 410 bin kişinin katıldığını açıklarken, CGT'ye göre katılım tahmini 800 bin kişi olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta yaşanan yağma, kundaklama ve şiddet olaylarının ardından ülke genelinde yaklaşık 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Büyük kentlerde ve ulaşım güzergahlarında yoğun kontroller gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri, bazı kontrollerde metal bilyeler, havai fişek düzenekleri ve silah olarak kullanılabilecek çeşitli malzemeler ele geçirildiğini duyurdu.

Birçok kentte gösteri yasakları uygulanırken, bazı yürüyüşlerin güzergahları değiştirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının artacağını ifade etti.

Nunez, 17 Ekim'de kamu binalarının hedefl alındığı saldırıların, bu kez kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sayesinde gerçekleşmediğini belirtti.