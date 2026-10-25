25 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٨٧) وَلَا تُخْزِنٖی یَوْمَ یُبْعَثُونَۙ

(٨٨) یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَۙ

(٨٩) اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلٖیمٍؕ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(87-88-89) İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme!”



(Şuârâ Suresi, 26/87-88-89) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Cennetlikler cennette yiyip içerler, ama; büyük, küçük abdeste çıkmaz ve sümkürmezler.



Sadece hoş kokulu bir geğirti ve ter çıkarırlar.



İnsanın kendiliğinden nefes alması gibi, onlar da kendiliklerinden Cenâb-ı Hakk’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder, tekbir getirirler.”



Kaynak: Müslim, Cennet 18

GÜNÜN SÖZÜ:











GÜNÜN FOTOĞRAFI:





