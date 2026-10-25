25 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Karikatürü istifadelerinize sunuyoruz... (25 Ekim 2026)
ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(٨٧) وَلَا تُخْزِنٖی یَوْمَ یُبْعَثُونَۙ
(٨٨) یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَۙ
(٨٩) اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلٖیمٍؕ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(87-88-89) İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme!”
(Şuârâ Suresi, 26/87-88-89) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Cennetlikler cennette yiyip içerler, ama; büyük, küçük abdeste çıkmaz ve sümkürmezler.
Sadece hoş kokulu bir geğirti ve ter çıkarırlar.
İnsanın kendiliğinden nefes alması gibi, onlar da kendiliklerinden Cenâb-ı Hakk’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder, tekbir getirirler.”
Kaynak: Müslim, Cennet 18