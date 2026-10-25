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Yerel Tır ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Tır ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

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Tır ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Trafik kazasından acı haber bu kez Ağrı’dan geldi. Hamur ilçesinde, şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil ile Hamur-Tutak Kavşağı'nda çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Otomobildeki F.K, V.K., D.K. ve A.K. yaşamını yitirdi

Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsü M.K'nin tedavisi sürüyor.

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