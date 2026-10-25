Tır ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trafik kazasından acı haber bu kez Ağrı’dan geldi. Hamur ilçesinde, şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
M.K. idaresindeki şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil ile Hamur-Tutak Kavşağı'nda çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Otomobildeki F.K, V.K., D.K. ve A.K. yaşamını yitirdi
Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsü M.K'nin tedavisi sürüyor.