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İnstagram kullanıcıları çok sevecek: WhatsApp sohbetlerinde yeni özellik

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İnstagram kullanıcıları çok sevecek: WhatsApp sohbetlerinde yeni özellik

WhatsApp, Instagram Reels videolarının sohbetlerde daha hızlı ve kolay paylaşılmasını sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor. Android için yayımlanan 2.26.42.9 Beta sürümünde ortaya çıkan yenilik, uygulamanın paylaşım menüsüne özel bir Reels butonu ekliyor. Google Play Store üzerinden sunulan güncellemeyle bazı Beta kullanıcılarının erişimine açılan özellik sayesinde kullanıcıların Instagram Reels içeriklerini WhatsApp sohbetlerinde paylaşma sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

#1
Foto - İnstagram kullanıcıları çok sevecek: WhatsApp sohbetlerinde yeni özellik

WhatsApp daha önce kullanıcıların Instagram ve Facebook içeriklerine uygulamadan ayrılmadan erişmesini sağlayan bir işlevi duyurmuştu. Hesaplarını "Hesaplar Merkezi" üzerinden birbirine bağlayan kullanıcılar, medya seçici ile Instagram ve Facebook'taki hikayelerini, gönderilerini ve Reels videolarını görüntüleyebiliyor.

#2
Foto - İnstagram kullanıcıları çok sevecek: WhatsApp sohbetlerinde yeni özellik

Ekranın üst kısmındaki açılır menüden erişilebilen ayrı bir bölümde sunulan bu özellik, hem sohbetlerde hem de durum güncellemelerinde kullanılabiliyor.

#3
Foto - İnstagram kullanıcıları çok sevecek: WhatsApp sohbetlerinde yeni özellik

Yeni kısayol ise Reels paylaşımını daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor. Kullanıcıların artık medya seçiciyi açması gerekmiyor. Reels butonuna dokunarak özel paylaşım ekranına ulaşabiliyor. Ancak bu buton yalnızca WhatsApp hesabını Hesaplar Merkezi'ne bağlayan kullanıcılara gösteriliyor.

#4
Foto - İnstagram kullanıcıları çok sevecek: WhatsApp sohbetlerinde yeni özellik

Reels paylaşım ekranında Son İzlenenler, Kaydedilenler ve Beğenilenler olmak üzere üç sekme bulunuyor. "Son İzlenenler" sekmesi, Instagram’da yakın zamanda izlediğiniz videoları listeliyor. "Kaydedilenler" sekmesinde kaydettiğiniz, "Beğenilenler"de ise beğendiğiniz içerikler yer alıyor.

#5
Foto - İnstagram kullanıcıları çok sevecek: WhatsApp sohbetlerinde yeni özellik

Kullanıcılar üç sekme arasında geçiş yaparak paylaşmak istedikleri videoyu seçebiliyor. Özel ekrandan gönderi paylaşmak da mümkün. Özelliğin kullanılması için WhatsApp hesabınızı Hesaplar Merkezi'ne bağlamanız gerekiyor. Fakat hesabınızı Instagram ve Facebook'tan ayrı tutmak istiyorsanız bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz.

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