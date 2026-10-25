İnstagram kullanıcıları çok sevecek: WhatsApp sohbetlerinde yeni özellik
WhatsApp, Instagram Reels videolarının sohbetlerde daha hızlı ve kolay paylaşılmasını sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor. Android için yayımlanan 2.26.42.9 Beta sürümünde ortaya çıkan yenilik, uygulamanın paylaşım menüsüne özel bir Reels butonu ekliyor. Google Play Store üzerinden sunulan güncellemeyle bazı Beta kullanıcılarının erişimine açılan özellik sayesinde kullanıcıların Instagram Reels içeriklerini WhatsApp sohbetlerinde paylaşma sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.