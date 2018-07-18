Yaban mersini nasıl saklanır?

YABAN MERSİNİ NASIL TÜKETİLİR?

Yabanmersini taze ya da kurutulmuş olarak tüketilebilir. Meyvelerin hasattan sonra raf ömrü son derece kısadır. Mevsimi dışında tüketilmek üzere reçel, marmelat, meyve kompostosu veya meyve kurusu olarak hazırlanabilir.

YABAN MERSİNİ NASIL SAKALANMALIDIR?

Taze yaban mersini, hasattan sonra fazla dayanıklı değildir ve kısa sürede bozulmaya başlar. Bu nedenle bekletilmeden tüketilmesi gerekir. Daha sonra kullanılmak üzere tazesinden şoklanarak kullanılabilir. Kuru yabanmersinleri, diğer kurutulmuş meyvelerde olduğu gibi havayla teması olmayan, direkt güneş ışığı almayan serin alanlarda saklanabilir.

Atmosfer gazı tekniği ile üretilmiş, el değmeden paketlenmiş ürünler, son kullanma tarihine kadar, açıldıktan sonra ise hava almamak kaydıyla buzdolabında birkaç ay süreyle saklanabilir.

DERİN DONDURUCUDA SAKLAMA :

Derin dondurucuda şoklanarak saklanan yabanmersinin ömrü oldukça uzundur.

Taze yabanmersinlerini bol suda yıkayıp, süzün.

İçerisindeki çürümüş, ezilmiş meyveleri ayırın.

Uygun büyüklükteki bir buzdolabı poşetinin içerisine tek kullanımlık porsiyonlar halinde, tek sıra olarak yerleştirin.

Poşetin havasını elinizle bastırıp çıkarttıktan sonra ağzını sıkıca kapatın.

Derin dondurucuya yerleştirin.

YABAN MERSİNİNİN BESİN DEĞERLERİ

Bir su bardağı taze yaban mersini 84 kaloriye sahiptir. 0 gram kolesterol, 1.1 gram protein, 0.49 gram yağ, 21 gram karbonhidrat ve 3.6 gram (günlük ihtiyacın % 14’ü ) diyet lifi içerir.

Günlük C vitamini ihtiyacının %24’ü, B6 vitaminin %5’i ve K vitamini ihtiyacının % 36’sı yabanmersininden karşılanabilir. Vitaminlere ek olarak; demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor, sodyum, manganez, çinko, bakır gibi mineralleri içerir.

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