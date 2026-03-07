  • İSTANBUL
Aktüel Yaban keçisini vurdu! 984 bin TL ceza kesildi
Yaban keçisini vurdu! 984 bin TL ceza kesildi

Ekiplerin denetimleri sırasında yasa dışı avcılık yapan bir kişi suçüstü yakalandı. Vurduğu yaban keçisiyle birlikte yakalanan şahsa yüz binlerce liralık idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Niğde’de Aladağlar Milli Parkı’nda yürütülen denetimlerde yasa dışı avcılık yapan bir kişi, vurduğu yaban keçisiyle birlikte ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

 

DoğaKoruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nin (DKMP)  sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılığa suçüstü. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında, yasa dışı avcılık yapan bir şahıs suçüstü yakalandı. Vurduğu yaban keçisi ile birlikte yakalanan şahsa, ilgili kanun kapsamında 984 bin 718 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı. Aladağlar Milli Parkı-Niğde; yaban hayatını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" denildi.

