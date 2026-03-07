O ilimiz beyaza büründü! 288 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyanan bölge halkı, evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, 288 köy yolu da kapandı. Yolların açılması için 10 ayrı şantiyede görev yapan 90 personel, 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de kent merkezinde 70 personel ve 56 iş makinesi ile yolların açık kalması için çalışıyor.

Çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı

Meteoroloji yetkilileri, özellikle eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı halkı uyardı. Yetkililer, yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini belirterek, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.