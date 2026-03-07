  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trafikte 200 bin TL ceza yedi! Sahte plakayı savunan Sarıgül bunu da savun Sultan geri döndü! Batı'nın itirafı: Ümmetin kalbi Başkan Erdoğan ile atıyor! Dava başlıyor! ‘İmamoğlu suç örgütü’ hesap verecek! Üniversitelerde bazı bölümler kapatıldı: Fakülte ve enstitülerin kapısına kilit vuruldu Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü? Akın Gürlek'ten şok eden açıklama! 'Çeteler Çocukları Ailelerinden Kiralıyor!' Yurdun dört bir tarafından başarı haberleri geliyor Savunma Sanayiine bir tuğla daha konuldu İran'dan son dakika Irak açıklaması: Vurduk! İran’dan bölge barışı için kritik adım: "Komşu ülkelere saldırı durduruldu" İran’a bakın Ekrem’in casusluk davasını anlayın
Yeni Akit Gazetesi O ilimiz beyaza büründü! 288 köy yolu ulaşıma kapandı
Yeni Akit Gazetesi

O ilimiz beyaza büründü! 288 köy yolu ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
O ilimiz beyaza büründü! 288 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde kar kalınlığı merkezde 20 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde yarım metreyi buldu.

Bitlis’te gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyanan bölge halkı, evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, 288 köy yolu da kapandı. Yolların açılması için 10 ayrı şantiyede görev yapan 90 personel, 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de kent merkezinde 70 personel ve 56 iş makinesi ile yolların açık kalması için çalışıyor.

 

Çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı

Meteoroloji yetkilileri, özellikle eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı halkı uyardı. Yetkililer, yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini belirterek, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Bitlis'te facia! Otomobil uçuruma yuvarlandı, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Bitlis'te facia! Otomobil uçuruma yuvarlandı, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gündem

Bitlis'te facia! Otomobil uçuruma yuvarlandı, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Trakya’da kar yağışı etkili oluyor
Trakya’da kar yağışı etkili oluyor

Yerel

Trakya’da kar yağışı etkili oluyor

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Yerel

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Tuzluca'da kar yağışı! Devletin şefkat eli yolları bir bir açıyor!
Tuzluca'da kar yağışı! Devletin şefkat eli yolları bir bir açıyor!

Yerel

Tuzluca'da kar yağışı! Devletin şefkat eli yolları bir bir açıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23