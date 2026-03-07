Trump İran’da Hayal Kurarken İsrail’de Rejim Çatırdıyor!

Tel Aviv Sokakları Savaş Alanına Döndü

Görüntülerde net bir şekilde görüldüğü üzere, İsrail’in başkenti Tel Aviv ve diğer önemli şehirlerinde binlerce kişi sokaklara döküldü. NETANYAHU hükümetinin politikalarına karşı bayrak açan göstericiler ile polis arasında çok sert çatışmalar yaşanıyor.

Çöpler Ateşe Verildi: Yollardaki çöp konteynerlerinin devrildiği, barikatların kurulduğu ve sokakların adeta bir savaş alanını andırdığı görülüyor.

Yollardaki çöp konteynerlerinin devrildiği, barikatların kurulduğu ve sokakların adeta bir savaş alanını andırdığı görülüyor.

Güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine rağmen kalabalığın dağılmadığı, aksine hükümet binalarına doğru yürüyüşe geçtiği kameralara yansıyor. Halk "İstifa" Diyor: Videodaki atmosfer, halkın artık NETANYAHU yönetimine tahammülünün kalmadığını ve ülkede ciddi bir yönetim krizinin baş gösterdiğini kanıtlıyor.

Başkasının Evine Taş Atan Kendi Camını Kırar

ABD ve TRUMP yönetimi, sürekli olarak Ortadoğu coğrafyasında Müslüman devletlerin iç işlerine karışıp "demokrasi" maskesi altında rejimleri değiştirme provokasyonları yaparken, en büyük destekçileri olan siyonist rejimin içeriden çöküşünü izlemek zorunda kalıyor. TRUMP’ın İran halkına yaptığı çağrılar karşılık bulmazken, İsrail halkının bizzat kendi rejimini hedef alması, bölgedeki dengelerin kimin aleyhine değiştiğini açıkça gösteriyor.

İsrail’de yaşanan bu büyük kaos, "başkasının evine ateş salmaya çalışanların kendi evindeki yangını söndüremeyeceği" gerçeğini bir kez daha dünya kamuoyunun önüne koydu.