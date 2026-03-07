  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşın faturası 7 milyar doları geçti: Savaşın ABD'ye maliyeti belli oldu... İbn-i Sina asırlar önce tavsiye etti: Meğer leblebi nelere yarıyormuş! İspanya'ya yakışmayan Türkiye çıkışı! 'Bize yarayacak' diyerek duyurdular Rize’nin gizli lezzeti! Kokulu üzümlerden gelen lezzet Mühendis Ümmügülsüm Türk silahını ateşlemeye başladı Mısır ve ayçiçeğinde bolluk beklentisi Bereketli topraklar tohumla buluştu Bu taktik rakipleri şoka sokacak: Tedesco, Fenerbahçe'nin ilacını buldu! Sezonun geri kalanında... Katiller sürüsü İsrail ordusundan 'başarısızlık' itirafı! İsrail ne zaman yok olacak: İsmail Yaşar Hoca 'Kur'an bildiriyor' diyerek açıkladı
Tarım
7
Yeniakit Publisher
Mısır ve ayçiçeğinde bolluk beklentisi Bereketli topraklar tohumla buluştu
IHA Giriş Tarihi:

Mısır ve ayçiçeğinde bolluk beklentisi Bereketli topraklar tohumla buluştu

Son yıllarda etkili olan kuraklık sonrası çiftçiler, bölgede etkili olan yağışların ardından mısır ve ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdu.

1
#1
Foto - Mısır ve ayçiçeğinde bolluk beklentisi Bereketli topraklar tohumla buluştu

Bu yıl Çukurova’da yağış miktarının artmasıyla çiftçiler sezonun bereketli geçmesini bekliyor. Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesinde çiftçiler mısır ve ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdu.

#2
Foto - Mısır ve ayçiçeğinde bolluk beklentisi Bereketli topraklar tohumla buluştu

Bu yıl Çukurova’da yağış miktarının artması, toprağın nem seviyesinin normal seyretmesi ile ayçiçeği ve mısır tohumlarının toprakla buluşturan çiftçiler sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

#3
Foto - Mısır ve ayçiçeğinde bolluk beklentisi Bereketli topraklar tohumla buluştu

Gaziköy Mahallesinde yaklaşık 300 dönüm alana mısır ve ayçiçeği ekimi yapan üretici Adil Eker, "Geçen yıl kuraklık nedeni ile mısırı toprakla buluşturduktan sonra 2-3 kez sulamak zorunda kalmıştık.

#4
Foto - Mısır ve ayçiçeğinde bolluk beklentisi Bereketli topraklar tohumla buluştu

Bu yıl çok şükür bölgemiz güzel yağış aldı ve toprağın nem seviyesi güzel. Bölgemizde önemli bir üretim alanı olan mısır ve ayçiçeğinin ekimine başladık.

#5
Foto - Mısır ve ayçiçeğinde bolluk beklentisi Bereketli topraklar tohumla buluştu

Bu yıl yağışlar güzel olduğu için ve böyle devam ederse bereketli bir sezon olmasını bekliyoruz.

#6
Foto - Mısır ve ayçiçeğinde bolluk beklentisi Bereketli topraklar tohumla buluştu

Ayçiçeğinden 350-400 mısır mahsulünden de dönümde bin 500, 2 bin kilogram alırsak çok şükür halimize. Tüm üreticilere bereketli bir sezon olsun" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!
Ekonomi

Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!

Çalışanların emeklilik döneminde yalnızca SGK maaşına bağlı kalmasını önleyecek yeni bir sistem için hazırlıklar başladı. Devlet, işveren ve..
ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak üretildi
Gündem

ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak üretildi

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak üretildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıkl..
Hırvatistan şımarık İsrailliye ayar çekti
Dünya

Hırvatistan şımarık İsrailliye ayar çekti

Avrupa ülkesi Hırvatistan, terör devleti İsrail'in Zagreb Büyükelçisini, Cumhurbaşkanlığına çağırarak ayar çekti.
Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi
Dünya

Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi

ABD ve İsrail ile savaşan İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü.
Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu
Dünya

Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu

Hizbullah, bugün terör devleti İsrail'e roket ve İHA'larla 18 saldırı düzenlediğini dünyaya duyurdu.

Gazze'de bebek öldürüp, Antalya'da ticaret yapıyorlar! Siyonist aile ifşa edildi!
Gündem

Gazze'de bebek öldürüp, Antalya'da ticaret yapıyorlar! Siyonist aile ifşa edildi!

Özgürlük Nöbeti Platformu, yayımladığı belge ve fotoğraflarla terörist İsrail ordusunda görev alan Amedi ailesini ifşa etti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23