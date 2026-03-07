Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri açıklandı!

Süper Lig'de dev derbi Dolmabahçe'de! Formda Beşiktaş, üç kulvarda da zirvede olan Galatasaray’ı ağırlayacak.

Dev derbi geldi çattı...

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

FORMDA BEŞİKTAŞ, LİDER GALATASARAY'I AĞIRLIYOR

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyonluk ipini önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da son 10 maça zirvede girdi.

Ligde 24 müsabakada, 18 galibiyet, 4 beraberlik alan "Cimbom" 2 maçtan da puansız ayrıldı.

Galatasaray, topladığı 58 puanla derbiye en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider gidiyor.

Siyah-beyazlılar ise 24 mücadelede, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle 46 puan elde etti.

Beşiktaş, 25. hafta öncesinde 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğindeki derbi 1-1 berabere bitmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

BEŞİKTAŞ'TA EMİRHAN VE TOURE YOK

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ağrıları nedeniyle ligin 24. haftasındaki Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Alanyaspor ile yapılan maçta birçok ilk 11 oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, elindeki geniş kadronun avantajını Beşiktaş derbisinde yaşayacak.