SON DAKİKA
Gündem Katar ve Mısır'dan "savaş" çağrısı
Gündem

Katar ve Mısır'dan "savaş" çağrısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Katar ve Mısır'dan "savaş" çağrısı

Katar ve Mısır dışişleri bakanları, savaşı sonlandırma, bölgedeki gerilimi düşürme ve diyalog çağrısı yaptılar.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati'nin, bölgedeki "askeri gerilimin durdurulması ve diyalog sürecine dönülmesi" konusunda görüştüğü belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ve Abdulati bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki askeri gerilimin tırmanması, bu durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrar üzerindeki yansımaları ele alındı.

 

Katar ve Mısırlı bakanlar görüşmede, "askeri gerilimin durdurulması ve diyalog sürecine dönülerek ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi" gerektiğini vurguladı.

Al Sani, ülkesinin topraklarına yönelik İran saldırılarını yeniden kınayarak, "Bu saldırılar hiçbir gerekçe veya bahane altında kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Katar'ın her zaman bölgesel çatışmaların dışında kalmaya özen gösterdiğini belirten Al Sani, Tahran ile uluslararası toplum arasında diyaloğu kolaylaştırmaya çalıştıklarını hatırlattı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ise bölgedeki tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunarak, "Askeri gerilimin daha fazla artmasını önlemek amacıyla sağduyunun hakim kılınması, müzakerelere ve diplomatik yöntemlere dönülmesi" gerektiğini ifade etti.

 

İran, 28 Şubat'tan bu yana İsrail ve ABD'nin Tahran'a yönelik sürdürdüğü askeri saldırılara tepki olarak Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Umman ve Ürdün'ü hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

ABD-İsrail’in İran’a yönelik terör saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

