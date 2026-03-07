İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… “Yaşattığınızı yaşayacaksınız!”
Yahudi işgalci bir kadın askerin oturduğu semte isabet eden 20 İran füzesiyle bölgenin harabeye döndüğünü anlattığı paylaşıma sosyal medyadan “Yaşattığınızı yaşayacaksınız” yorumları geldi.
Dün İran’ın balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv, adeta siyonist soykırımcı İsrail’in bombalayarak taş taş üstünde bırakmadığı Gazze’yi andırmaya başladı
İSRAİLLİ KADIN ASKER YIKILAN MAHALLESİNİ PAYLAŞTI
Mahallesi füzelerle yerle bir olan Avrupa kökenli İsrailli kadın asker, bombardıman sonrası yıkım görüntülerini paylaşarak; “Bu Tel Aviv'de bir sivil binanın İran balistik füzesinden geriye kalanı. 20 füze farklı sivil mahallelere isabet etti. Neyse ki İsrail halkı dayanıklı ve cephe komuta yönergelerine uyuyor” ifadeleriyle kuyruğu dik tutmaya çalıştı.
“GAZZE’DE TAŞ TAŞ ÜSTÜNDE BIRAKMADINIZ, ŞİMDİ DE SİZİN EVİNİZ YIKILACAK”
Vatandaşlar ise sosyal medyadan yazdıkları yorumlarda, “Bu daha iyi günleriniz”, “Yaşattığınızı yaşayacaksınız”, “Gazze’de taş taş üstünde bırakmadınız. Şimdi de sizin eviniz yıkılacak”, “Zalimler için yaşasın cehennem”, “Beter olun insanlık düşmanları” gibi ifadelerle İsrail’e tepkilerini dile getirdiler.
