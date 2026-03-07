  • İSTANBUL
Gündem İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… “Yaşattığınızı yaşayacaksınız!”
Gündem

İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… “Yaşattığınızı yaşayacaksınız!”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… "Yaşattığınızı yaşayacaksınız!"

Yahudi işgalci bir kadın askerin oturduğu semte isabet eden 20 İran füzesiyle bölgenin harabeye döndüğünü anlattığı paylaşıma sosyal medyadan “Yaşattığınızı yaşayacaksınız” yorumları geldi.

Dün İran’ın balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv, adeta siyonist soykırımcı İsrail’in bombalayarak taş taş üstünde bırakmadığı Gazze’yi andırmaya başladı

İSRAİLLİ KADIN ASKER YIKILAN MAHALLESİNİ PAYLAŞTI

Mahallesi füzelerle yerle bir olan Avrupa kökenli İsrailli kadın asker, bombardıman sonrası yıkım görüntülerini paylaşarak; “Bu Tel Aviv'de bir sivil binanın İran balistik füzesinden geriye kalanı. 20 füze farklı sivil mahallelere isabet etti. Neyse ki İsrail halkı dayanıklı ve cephe komuta yönergelerine uyuyor” ifadeleriyle kuyruğu dik tutmaya çalıştı.

“GAZZE’DE TAŞ TAŞ ÜSTÜNDE BIRAKMADINIZ, ŞİMDİ DE SİZİN EVİNİZ YIKILACAK”

Vatandaşlar ise sosyal medyadan yazdıkları yorumlarda, “Bu daha iyi günleriniz”, “Yaşattığınızı yaşayacaksınız”, “Gazze’de taş taş üstünde bırakmadınız. Şimdi de sizin eviniz yıkılacak”, “Zalimler için yaşasın cehennem”, “Beter olun insanlık düşmanları” gibi ifadelerle İsrail’e tepkilerini dile getirdiler.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

gazzedeki, iranda, suriyede, ırakta, siyonist kukla DEAŞ eliyle Türkiyede, Somalide, Sudan da ve dünyanın birçok yerinde SİYONİST SOYKIRIM-KATLİAM-TERÖR MAĞDURİYETLERİNİN BEDELİ MUTLAKA ÖDETİLECEK..kıyamete dek kurtulamazsınız kaçamazsınız akıbetten!

gazzedeki, iranda, suriyede, ırakta, siyonist kukla DEAŞ eliyle Türkiyede, Somalide, Sudan da ve dünyanın birçok yerinde SİYONİST SOYKIRIM-KATLİAM-TERÖR MAĞDURİYETLERİNİN BEDELİ MUTLAKA ÖDETİLECEK..kıyamete dek kurtulamazsınız kaçamazsınız akıbetten!

Türk

Allahın laneti gazabı siyonist İsrail ve kafir abd nin üzerinde olsun inşallah yaşattıklarınızı yaşamadan ölmek yok ölüm sizin için kurtuluş olur
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
