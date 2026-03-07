  • İSTANBUL
Gündem Kürsüde 28 Şubat hortladı! CHP’li vekilden islami değerlere alçak saldırı
Gündem

Kürsüde 28 Şubat hortladı! CHP’li vekilden islami değerlere alçak saldırı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ramazan-ı Şerif’in manevi ikliminde okullardaki dini etkinlikleri hedef alan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, TBMM kürsüsünde adeta "28 Şubat" hortlatıcılığına soyundu. Müslüman Türk milletinin değerlerini "Selefi yemini" diyerek yaftalayan Derici, "Bu ülke asla bir İslam devleti olmayacak" sözleriyle milletin inancına karşı olan tahammülsüzlüğünü ve köhnemiş zihniyetini bir kez daha deşifre etti!

CHP’li Süreyya Öneş Derici, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, milletin asıl değerlerine yönelik nefret dolu bir konuşmaya imza attı. Ramazan ayının gelişiyle birlikte okullarda düzenlenen geleneksel etkinliklerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Derici, kürsüden kin ve öfke saçtı. Evlatlarımızın milli ve manevi değerlerle buluşmasını "siyasi yönlendirme" ve "Selefi yeminleri" olarak niteleyerek açıkça iftira atan CHP’li vekil, laiklik maskesi altında inanç hürriyetine savaş açtı. Cemaatleri ve dini değerleri hedef alan bu saldırgan tutum, "CHP’nin alçak zihniyeti hiç değişmiyor" dedirtti. Müslümanların en mukaddes aylarından birinde, meclis kürsüsünü inanç düşmanlığı için bir platform olarak kullanan Derici’nin "Türkiye asla bir İslam devleti olmayacak" şeklindeki provokatif sözleri, milletin vicdanında derin bir yara açtı. Milletin vekillerinin, asil milletin inancıyla bu derece fütursuzca çatışması, "28 Şubat" kalıntısı bu zihniyetin hala pusuda beklediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'li Süreyya Öneş Derici, okullardaki Ramazan etkinliklerini hedef aldı. İslami değerlere adeta kin kusan Derici'nin Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma şöyle:

"Bakınız Sayın iktidar vekilleri; çocuklarımıza Selefi yeminleri okutamazsınız. Çocuklarımıza dini veya siyasi yönlendirmelerde bulunamazsınız. Laiklik ilkesini savunan insanlar, sizin rahatsız olmak bir yana hesap vermeniz gereken büyük bir kitledir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti arkadaşlar; bir İslam devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; laik, demokratik bir hukuk devletidir. Siyasi menfaatleriniz için kullandığınız yargıya rağmen, yapılaşmalarına bizzat izin verdiğiniz cemaatlere rağmen, size rağmen...

Bu ülke asla, asla bir İslam devleti olmayacaktır. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ilelebet yaşayacaktır."

