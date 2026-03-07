  • İSTANBUL
İsrail'de insanlık suçu: Sığınaklar Müslüman Araplara kapalı!
Gündem

İsrail'de insanlık suçu: Sığınaklar Müslüman Araplara kapalı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsrail’in Tel Aviv kentinden canlı yayın yapan gazeteci Laura DE CHICLANA, bölgedeki ırkçı uygulamaları gözler önüne serdi. Füze saldırıları sırasında halkın sığınaklara akın ettiğini belirten CHICLANA, İsrail vatandaşı olan Müslüman Arapların bu sığınaklara girişinin engellendiğini ifade etti. Bu skandal uygulama, temel insan haklarının ve yaşama hakkının açık bir ihlali olarak değerlendiriliyor.

Gazeteci Laura DE CHICLANA, özellikle Hayfa gibi bölgelerde Arapların yaşadığı mahallelerde yeterli kamu sığınağı bulunmadığını, olanların da kullanımına izin verilmediğini vurguladı. Haberde şu çarpıcı detaylar yer aldı:

  • Arap mahallelerinde halkın sığınabilmesi için kişi başı yaklaşık 50.000 Euro ödeyerek özel sığınak yaptırması bekleniyor.
  • Sığınaklara girmeye çalışan Araplar, diğer vatandaşlar tarafından dışlanıyor ve içeri alınmıyor.
  • Bu durumun sadece devlet politikası değil, toplumsal bir baskıya dönüştüğü belirtiliyor.

Kanal Yönetimine Baskı Gecikmedi

Programın ilerleyen dakikalarında, sunuculara Yahudi toplumundan geldiği belirtilen bir "düzeltme" mesajı ulaştı. Sunucu, gelen mesajı okuyarak bu iddiaların "dezenformasyon" olduğunu ve İsrail yasalarına göre tüm vatandaşların (Yahudi, Arap, Dürzi) sığınaklardan eşit faydalanma hakkı bulunduğunu savundu. Ancak sahadaki tanıklıklar, kağıt üzerindeki yasaların uygulamada Müslüman Arapları korumadığını bir kez daha kanıtladı.

YILMAZ DURMUŞ

Bu kararda şaşılacak ne var, Yahudiler kendilerinden başkalarına insan gözü ile bakmıyorlar. Hele bunlar Müslüman olunca hiç ama hiç kala almıyorlar. Onlar için kendileri dışındaki insanlar onların hizmetkarı olarak görüyorlar.
