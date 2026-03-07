İsrail’de insanlık suçu: Sığınaklar Müslüman Araplara kapalı!

Gazeteci Laura DE CHICLANA, özellikle Hayfa gibi bölgelerde Arapların yaşadığı mahallelerde yeterli kamu sığınağı bulunmadığını, olanların da kullanımına izin verilmediğini vurguladı. Haberde şu çarpıcı detaylar yer aldı:

Arap mahallelerinde halkın sığınabilmesi için kişi başı yaklaşık 50.000 Euro ödeyerek özel sığınak yaptırması bekleniyor.

ödeyerek özel sığınak yaptırması bekleniyor. Sığınaklara girmeye çalışan Araplar, diğer vatandaşlar tarafından dışlanıyor ve içeri alınmıyor.

Bu durumun sadece devlet politikası değil, toplumsal bir baskıya dönüştüğü belirtiliyor.

Kanal Yönetimine Baskı Gecikmedi

Programın ilerleyen dakikalarında, sunuculara Yahudi toplumundan geldiği belirtilen bir "düzeltme" mesajı ulaştı. Sunucu, gelen mesajı okuyarak bu iddiaların "dezenformasyon" olduğunu ve İsrail yasalarına göre tüm vatandaşların (Yahudi, Arap, Dürzi) sığınaklardan eşit faydalanma hakkı bulunduğunu savundu. Ancak sahadaki tanıklıklar, kağıt üzerindeki yasaların uygulamada Müslüman Arapları korumadığını bir kez daha kanıtladı.