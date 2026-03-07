  • İSTANBUL
Dünya Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze ve İHA yağmuru
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze ve İHA yağmuru

Yeniakit Publisher
AA
Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze ve İHA yağmuru

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılan açıklamada "Hava savunma sistemleri İran'dan gelen 15 balistik füze ve 119 İHA’yı imha etti" ifadeleri kullanıldı.

BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemi tarafından tespit edilen 16 balistik füzeden 15'inin engellenerek imha edildiği, bir füzenin ise denize düştüğü belirtildi.

Açıklamada, aynı gün içinde tespit edilen 121 İHA'dan 119'unun etkisiz hale getirildiği, iki İHA'nın ise BAE topraklarına düştüğü kaydedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaştan bu yana İran'dan ülkenin hava sahasına yönelik yapılan saldırılara ilişkin açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Toplam 221 balistik füze tespit edilmiş, bunlardan 205'i imha edilmiş, 14'ü denize düşmüş ve 2 füze BAE topraklarına isabet etmiştir. Ayrıca toplam 1305 İHA tespit edilmiş, bunlardan 1229'u engellenmiş, 76'sı ülke topraklarına düşmüştür. 8 seyir füzesi ise tespit edilerek imha edilmiştir."

Açıklamada, saldırılardan etkilenenler hakkında bilgi verilirken, olaylar sonucunda Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Aralarında BAE, Türkiye, Mısır, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn ve Komor Adaları vatandaşlarının bulunduğu 112 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

 

ABD-İsrail'in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

