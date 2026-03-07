Karaya inen Siyonistler neye uğradığını şaşırdı: Kaçmak için delik aradılar
İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusuna yönelik gerçekleştirdiği gizli hava indirme harekatı, Hizbullah pususuna takıldı. Suriye üzerinden sızan 4 helikopterle başlayan çatışma, 40 hava saldırısıyla topyekün savaşa dönüştü. İsrail birlikleri ağır ateş altında geri çekilirken, saldırılarda 16 sivil hayatını kaybetti.
Hizbullah, İsrail askerlerinin Lübnan’ın doğusuna havadan asker indirme girişiminin püskürtüldüğünü duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in baskın sırasında gerçekleştirdiği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğin, 35 kişinin yaralandığını açıkladı.
Lübnan’da Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait 4 helikopterin saat 22.30 sıralarında Suriye yönünden ülkeye sızdığı ve Yahfufa, El-Hariba ve Maaraboun kasabalarının dağlık kesişim noktasına piyade birliği indirme girişiminde bulunduğu belirtildi. İsrail birliklerinin, Nabi Sheet kasabasının doğusundaki El Şukr mahallesi doğru ilerlediği, saat 23.30 sıralarında mezarlık yakınlarında Hizbullah mensuplarıyla hafif ve orta silahlarla çatışmaya girdiği ifade edildi.
İsrail birliklerinin açığa çıkmasının ardından çatışmanın şiddetlendiği, İsrail’in birliklerini çatışma bölgesinden geri çekebilmek için savaş uçakları ve helikopterlerle yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Hizbullah topçu birliklerinin, çatışma bölgesinde ve İsrail kuvvetlerinin geri çekilme güzergahı boyunca yoğun ateş açtığı, çevre köylerdeki sivillerin de ateş desteği verdiği vurgulandı. İsrail’in ülkeye sızma girişiminin püskürtüldüğü kaydedildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Nabi Sheet kasabasında gerçekleştirdiği saldırılarda 16 sivilin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Gündem
