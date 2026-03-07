  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerbaycan ne yapmak istiyor? Kardeşlik hukukunda "İsrail" gölgesi uyarısı Bakan Çiftçi teravihten sonra Kur’an-ı Kerim okudu! Dinleyenler resmen mest oldu ABD’nin yeni nesil sömürgesi olmaktan çok memnun Bir "Viva America" demediği kaldı Yunan’a müjde silah baronlarına avukatlık! Gazze'de bebek öldürüp, Antalya'da ticaret yapıyorlar! Siyonist aile ifşa edildi! Krallıklara Dokunulmadı ama Hilafet Tasfiye Edildi! Küresel Düzenin Çifte Standardı! Devletin zirvesinden "Savunma" hamlesi: 16 bakanlığa kritik atama! Yahudiler Gazze'de ateşkesi yine ihlal etti! Siyonizm’in mayın eşekleri Siyonist katillerin safında namaz! Bunlar da İsrail’in Müslüman(!) askerler
Dünya Karaya inen Siyonistler neye uğradığını şaşırdı: Kaçmak için delik aradılar
Dünya

Karaya inen Siyonistler neye uğradığını şaşırdı: Kaçmak için delik aradılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusuna yönelik gerçekleştirdiği gizli hava indirme harekatı, Hizbullah pususuna takıldı. Suriye üzerinden sızan 4 helikopterle başlayan çatışma, 40 hava saldırısıyla topyekün savaşa dönüştü. İsrail birlikleri ağır ateş altında geri çekilirken, saldırılarda 16 sivil hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail askerlerinin Lübnan’ın doğusuna havadan asker indirme girişiminin püskürtüldüğünü duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in baskın sırasında gerçekleştirdiği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğin, 35 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan’da Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait 4 helikopterin saat 22.30 sıralarında Suriye yönünden ülkeye sızdığı ve Yahfufa, El-Hariba ve Maaraboun kasabalarının dağlık kesişim noktasına piyade birliği indirme girişiminde bulunduğu belirtildi. İsrail birliklerinin, Nabi Sheet kasabasının doğusundaki El Şukr mahallesi doğru ilerlediği, saat 23.30 sıralarında mezarlık yakınlarında Hizbullah mensuplarıyla hafif ve orta silahlarla çatışmaya girdiği ifade edildi.

 

İsrail birliklerinin açığa çıkmasının ardından çatışmanın şiddetlendiği, İsrail’in birliklerini çatışma bölgesinden geri çekebilmek için savaş uçakları ve helikopterlerle yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Hizbullah topçu birliklerinin, çatışma bölgesinde ve İsrail kuvvetlerinin geri çekilme güzergahı boyunca yoğun ateş açtığı, çevre köylerdeki sivillerin de ateş desteği verdiği vurgulandı. İsrail’in ülkeye sızma girişiminin püskürtüldüğü kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Nabi Sheet kasabasında gerçekleştirdiği saldırılarda 16 sivilin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu
Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu

Dünya

Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu

İsrail'den Tahran'a yeni saldırı dalgası: Başkentte şiddetli patlamalar!
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı dalgası: Başkentte şiddetli patlamalar!

Dünya

İsrail'den Tahran'a yeni saldırı dalgası: Başkentte şiddetli patlamalar!

Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!
Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!

Gündem

Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!

Siyonist katillerin safında namaz! Bunlar da İsrail’in Müslüman(!) askerler
Siyonist katillerin safında namaz! Bunlar da İsrail’in Müslüman(!) askerler

Dünya

Siyonist katillerin safında namaz! Bunlar da İsrail’in Müslüman(!) askerler

Azerbaycan ne yapmak istiyor? Kardeşlik hukukunda "İsrail" gölgesi uyarısı
Azerbaycan ne yapmak istiyor? Kardeşlik hukukunda "İsrail" gölgesi uyarısı

Gündem

Azerbaycan ne yapmak istiyor? Kardeşlik hukukunda "İsrail" gölgesi uyarısı

Askeri rapor: Türkiye neden İsrail’den daha güçlü?
Askeri rapor: Türkiye neden İsrail’den daha güçlü?

Aktüel

Askeri rapor: Türkiye neden İsrail’den daha güçlü?

Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?
Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?

Gündem

Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?

Dolarda 8 ay sonra bir ilk! ABD-İsrail terörü etkili oldu!
Dolarda 8 ay sonra bir ilk! ABD-İsrail terörü etkili oldu!

Dünya

Dolarda 8 ay sonra bir ilk! ABD-İsrail terörü etkili oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

anadolu kartalı

gebersin siyonst şerefsizler

Vatan Sever

Kafirlerin ozelligi bu zaten cehennem kapilarinin acildigini gorunce hemen kacarlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23