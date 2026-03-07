  • İSTANBUL
Utanmadan İran'a şart koştu Haydut Trump'tan adil olma dersleri
Dünya

Utanmadan İran’a şart koştu Haydut Trump’tan adil olma dersleri

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Utanmadan İran’a şart koştu Haydut Trump’tan adil olma dersleri

Ülkeyi yönetecek kişinin adil olması gerektiğini belirten Trump, "İyi bir iş çıkarmalı. ABD ve İsrail'e iyi davranmalı. Orta Doğu'daki diğer ülkelere de iyi davranmalı, hepsi bizim ortaklarımız." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderinin belirlenmesi konusunda, "İyi bir iş çıkarmalı. ABD ve İsrail'e iyi davranmalı. Orta Doğu'daki diğer ülkelere de iyi davranmalı, hepsi bizim ortaklarımız." ifadelerini kullandı.

Trump, CNN'e telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamalarda, İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'da yeni liderin belirlenmesinde etki sahibi olacağı görüşünü yineleyen Trump, "Bu çok kolay olacak. Venezuela'da olduğu gibi işleyecek." dedi.

Trump, İran'da dini bir lider seçeneğine açık olduğuna işaret ederek, "Bu kişinin kim olduğuna bağlı olarak olabilir. Dini liderlerle bir sorunum yok. Birçok dini liderle çalışıyorum ve onlar harika insanlar." diye konuştu.

Ülkeyi yönetecek kişinin adil olması gerektiğini belirten Trump, "İyi bir iş çıkarmalı. ABD ve İsrail'e iyi davranmalı. Orta Doğu'daki diğer ülkelere de iyi davranmalı, hepsi bizim ortaklarımız." yorumunu yaptı.

