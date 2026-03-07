  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Siyaset

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile İstanbul'da görüştü.

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor. 

Akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi öngörülen toplantıya, Bayramov'un yanı sıra Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılacak.

