Siyonist CNN International’dan yeni küstahlık! CNN, Türkiye’nin Güneydoğusunu 'Kürdistan' olarak gösterdi!

İran’a karşı havadan bombardımanlarla sonuç alamayacağını anlayan siyonist İsrail ve ABD ittifakı, çareyi İran’ı Kürt teröristler kartını kullanarak bölme hesapları yapmakta buldu. Dünyanın önde gelen ABD menşeli haber kanallarından biri olan siyonist CNN Intermational da derhal bölgedeki Kürtleri gaza getirmeye yönelik haberler yapmaya başladı.

TÜRKİYE’NİN DOĞU VE GÜNEYDOĞUSUNU KÜRDİSTAN DİYE GÖSTERDİ!

Ancak CNN International, İran’ı parçalamak üzere motive etmek için Kürtlere gaz verirken, bölge ülkelerinin topraklarının önemli bölümü sanki Kürt yaşam alanıymış gibi gösterdi. Siyonist CNN’in Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusunu “Kürdistan” olarak gösteren skandal harita, vatandaşlar tarafından “açık bir provokasyon” olarak nitelendirilerek siyonist TV kanalına haddinin bildirilmesi istendi.