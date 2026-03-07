  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Siyonist CNN International'dan yeni küstahlık! CNN, Türkiye'nin Güneydoğusunu 'Kürdistan' olarak gösterdi!
Gündem

Siyonist CNN International’dan yeni küstahlık! CNN, Türkiye’nin Güneydoğusunu 'Kürdistan' olarak gösterdi!

Giriş Tarihi:
Siyonist CNN International’dan yeni küstahlık! CNN, Türkiye’nin Güneydoğusunu 'Kürdistan' olarak gösterdi!

İlk kez Irak’a karşı başlatılan Körfez Savaşı’nı canlı yayınlayan, Müslüman şehirlerinin bombalanmasını canlı yayınlarda ballandıra ballandıra anlatan siyonist CNN, yeni bir kahpeliğe imza attı.

İran’a karşı havadan bombardımanlarla sonuç alamayacağını anlayan siyonist İsrail ve ABD ittifakı, çareyi İran’ı Kürt teröristler kartını kullanarak bölme hesapları yapmakta buldu. Dünyanın önde gelen ABD menşeli haber kanallarından biri olan siyonist CNN Intermational da derhal bölgedeki Kürtleri gaza getirmeye yönelik haberler yapmaya başladı.

TÜRKİYE’NİN DOĞU VE GÜNEYDOĞUSUNU KÜRDİSTAN DİYE GÖSTERDİ!

Ancak CNN International, İran’ı parçalamak üzere motive etmek için Kürtlere gaz verirken, bölge ülkelerinin topraklarının önemli bölümü sanki Kürt yaşam alanıymış gibi gösterdi. Siyonist CNN’in Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusunu “Kürdistan” olarak gösteren skandal harita, vatandaşlar tarafından “açık bir provokasyon” olarak nitelendirilerek siyonist TV kanalına haddinin bildirilmesi istendi.

Ziya

Tüm dünya biraraya gelse bu alçak lik gerçekleşmez gerçekleşmesi için yüce müslüman TÜRK MİLLETİ ve DEVLETİ yok olması lazım oda dünya durdukça elhamdülillah var olacaktır şunu beyni emcuklenmis beyinsizlere söylüyorum daha yüce TÜRK milliyetçileri sahaya inmedi son söz söylenmedi yüce müslüman TÜRK MİLLETİ ve DEVLETİ için cansa canım kansa kanım feda olsun gerisi teferruat ülkem için taş üstün taş omuz üstünde baş kalmaz yaşasın TÜRK MİLLETİ ve DEVLETİ tum düvele hodri meydan

Adi coniler

Bizimkiler de Amerika kıtasını Türkiye olarak göstersinler.
