Yaban Hayatı Uzmanı Prof. Dr. Başkaya: “Tilki popülasyonu azaldı deniyor ama Türkiye’de dünyanın her ülkesinden daha fazla var”

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, tilki popülasyonunun Türkiye’de dünyanın her ülkesinden daha fazla olduğunu söyledi.

Tilkilerin azaldığı yönünde yapılan açıklamaların aksine Türkiye’de dünyanın her ülkesinden daha fazla bulunduğunu kaydeden Başkaya, “Tilkiler azaldı deniliyor. Türkiye’de tilki dünyanın her ülkesinden daha fazla. Belli bir popülasyon yoğunluğunda olmaları gerekirken, çok yoğun bir tilki popülasyonumuz var. Tilki’den dert yanan bir milletiz. Çünkü Tilki yırtıcı bir hayvan, keklik yumurtasından başlar, kümesteki tavuğa kadar her şeye zarar verir. Biz de tilki avlayan bir millet değiliz. Yırtıcı bir türdür o anlamda doğada çok fazladır. Bizim av komisyon kararlarımızda Tilki avlanabilen bir türdür. Saksağan ve kargalar da avlanabilen türler. Ancak insanlar avlamıyor. Saksağana 15 kota veriliyor, kim saksağan avlıyor, hiç kimse. Tilki’ye kota veriliyor, kim doğrudan tilki avına çıkıyor, kim keklik veya tavşan avına gittiğinde tilki avlıyor. Hiç kimse avlamıyor" diye konuştu.

"Tilki ülkemizde çok fazla" diyen Başkaya "Tilki’nin İngiltere’de özel seremoni ile avı yapılıyor. Orada tilki avı atların üzerinde, at ve köpeklerin yardımıyla yapılıyor. Amerika’da, Almanya’da tilkiye çok az hayat hakkı tanınıyor. Çünkü doğadaki diğer türlerin yırtıcısı. Çok fazla zarar veren bir tür. Kurdu bitirmiş bir Avrupa’dan bahsediyoruz. Trakya’da kurt kalmadı diye fatura yöneticilere kesiliyor. Kurt, Trakya’da uzun yıllardır az sayıda rastlanılan bir türdür. Tükenmiş değildir, sayıları giderek artmaktadır. Kurt, Türkiye’nin her tarafından yaşayan ve popülasyonları oldukça iyi olan bir türdür. Çok rahat bir durumda, insanlara çok rahatsızlık veriyor. Buna rağmen kurdu biz el üstünde tutuyoruz, Bizim sembol hayvanlarımızdan bir tanesi. Doğada çok fazla olduğunu bildiğimiz halde, ona halen olabildiğince hak tanımışız. İstediğini yiyor” ifadelerini kullandı.