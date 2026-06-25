Yağ gündem oldu... Canan Karatay'dan olay sözler: Yıllarca yanlış tüketmişiz! Alınması gereken önlemler 

Ancak beslenme uzmanları, her besin gibi hayvansal yağların da ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Dengeli bir beslenme programı oluşturmak, sağlıklı yaşamın en önemli adımlarından biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlara göre tek bir besin mucize yaratmasa da doğal ve işlenmemiş gıdaların sofralarda daha fazla yer alması genel sağlık açısından faydalı olabilir. Bununla birlikte bireylerin sağlık durumuna ve metabolizmasına uygun beslenme planı oluşturması büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve uzun bir yaşam için en önemli unsurun ise dengeli beslenme, düzenli hareket ve doğal gıdalarla kurulan bir yaşam alışkanlığı olduğu ifade ediliyor.