Ukrayna'dan Rusya topraklarına gizli operasyon hamlesi! Zelenskiy dünyayı sarsacak 40 günlük saldırı planını onayladı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna ile Rusya arasındaki kanlı savaşta cephe hattındaki çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den Moskova yönetimini köşeye sıkıştıracak çok radikal bir hamle geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük bir saldırı planı onayladığını bildirdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'yı Kiev'deki çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.
SBU'nun Rusya'ya yönelik düzenlediği kısa ve uzun menzilli saldırılarını ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, ayrıca SBU'ya bağlı birimlerin cephedeki faaliyetleri hakkında da konuştuklarını kaydetti.
Zelenskiy, SBU'nun Rusya'daki hedeflere yönelik bir saldırı planı hazırladığını bildirerek, "Saldırgan devleti, savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla gizli servisin (SBU) 40 günlük etki (saldırı) operasyonunu onayladım." ifadesini kullandı.