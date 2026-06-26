Türkiye'yi dünyaya tanıtan dizilere destek: 170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşan diziler...
Türkiye’nin kültürel değerlerini, turizm potansiyelini ve Türkçeyi uluslararası izleyicilerle buluşturan dizilere yönelik destek sistemi güçlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle uluslararası başarı elde eden yapımların daha etkin desteklenmesi ve Türk dizilerinin küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Dünyanın 170 ülkesinde yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk dizileri, bugün Türkiye’nin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan en güçlü kültürel ihracat alanlarından biri olarak öne çıkıyor.