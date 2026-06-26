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Türkiye'yi dünyaya tanıtan dizilere destek: 170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşan diziler...

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Türkiye'yi dünyaya tanıtan dizilere destek: 170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşan diziler...

Türkiye’nin kültürel değerlerini, turizm potansiyelini ve Türkçeyi uluslararası izleyicilerle buluşturan dizilere yönelik destek sistemi güçlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle uluslararası başarı elde eden yapımların daha etkin desteklenmesi ve Türk dizilerinin küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Dünyanın 170 ülkesinde yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk dizileri, bugün Türkiye’nin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan en güçlü kültürel ihracat alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

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Foto - Türkiye'yi dünyaya tanıtan dizilere destek: 170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşan diziler...

Türkiye’nin turizm destinasyonlarından gastronomisine, kültürel mirasından doğal güzelliklerine, yaşam kültüründen tarihî birikimine kadar pek çok değeri dünya ile buluşturan Türk dizileri, aynı zamanda Türkçenin uluslararası alandaki görünürlüğüne ve yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen çalışmalarla, Türk dizilerinin oluşturduğu bu küresel etki alanının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, Türkiye’nin kültürel değerlerinin, turizm potansiyelinin ve Türkçenin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayan yapımların desteklenmesi ve Türk dizilerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

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Foto - Türkiye'yi dünyaya tanıtan dizilere destek: 170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşan diziler...

Dizi film desteğine ilişkin başvuru ve yararlanma şartları sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellendi. Yapılan değişikliklerle destek sisteminin daha etkin işlemesi, uluslararası başarı elde eden yapımların daha kapsamlı biçimde desteklenmesi ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan içeriklerin küresel ölçekte daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor. Birden Fazla Projeye Destek İmkânı Yeni düzenlemeyle, dizi film desteği kapsamında aynı yıl içerisinde birden fazla proje için destek alınabilmesinin önü açıldı. Böylece uluslararası pazarlarda başarı gösteren yapım şirketlerinin farklı projeleriyle destek sisteminden yararlanabilmesi mümkün hâle geldi.

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Foto - Türkiye'yi dünyaya tanıtan dizilere destek: 170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşan diziler...

Destek sistemi daha etkin ve esnek bir yapıya kavuşturularak bölüm bazlı hâle getirildi. Dizilerin yurt dışında en az bir sezon yayımlanmış olması şartı kaldırılırken, en az üç kıtada ve 10 ülkede yayımlanmış olma kriteri korunarak uluslararası başarı odağı güçlendirildi. Hak Sahiplerine Doğrudan Destek Yeni düzenleme kapsamında destekler, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan yerli dizi film bölümlerinin yurt dışındaki umuma iletim hakkını elinde bulunduran hak sahiplerine verilecek.

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