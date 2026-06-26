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Spor Formula 1'de sıradaki durak: 5 bin nüfuslu kasaba
Spor

Formula 1'de sıradaki durak: 5 bin nüfuslu kasaba

Yeniakit Publisher
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Formula 1'de sıradaki durak: 5 bin nüfuslu kasaba

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, bu hafta sonu sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'siyle devam edecek. Yarışların olacağı yaklaşık 5 bin nüfuslu Spielberg şehri 2009 yılına kadar bir pazar kasabası idi.

Avusturya'nın Steiermark eyaletindeki Murtal ilçesinde bulunan Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde yapılacak yarış, 71 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 28 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

F1'de şu ana kadar Büyük Britanyalı pilotlar George Russell ve Lewis Hamilton birer, İtalyan Kimi Antonelli ise 5 etap galibiyeti aldı.

Avusturya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 156

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 115

3. George Russell (Büyük Britanya): 106

4. Charles Leclerc (Monako): 75

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 73

Takımlar

1. Mercedes: 262

2. Ferrari: 190

3. McLaren: 141

4. Red Bull: 89

5. Alpine: 57

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