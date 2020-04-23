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Ekonomi

Yaani'den 23 Nisan'a özel logo

2020-04-23 12:23:35 -
Yaani'den 23 Nisan'a özel logo

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in geliştirdiği yerli internet tarayıcısı ve arama motoru Yaanii, giriş sayfasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir logo yerleştirdi.

Turkcell açıklamasına göre, müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini sağlayan internet tarayıcısı ve arama motoru Yaani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir logo hazırladı.

Daha önce de kullanıcılarına önemli günlerde ve yıl dönümlerinde özel gün logosu hazırlayan Yaani'nin 23 Nisan için tasarlanan özel logosu açılış sayfasında yer alıyor.

Bugüne kadar 10 milyondan fazla indirilen Yaani'nin hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara özel e-posta platformu YaaniMail ise geçen yıl aralık ayında hizmete girmişti.

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