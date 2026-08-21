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Yaşam Ekipler alarma geçti! Rögar kapağından gelen ses paniğe neden oldu
Yaşam

Ekipler alarma geçti! Rögar kapağından gelen ses paniğe neden oldu

Yeniakit Publisher
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İstanbul Kağıthane’de açık bırakıldığı öne sürülen rögar kapağından yükselen yüksek ses çevredekileri tedirgin etti.

Kağıthane’nin Sultan Selim Mahallesi’nde gece saatlerinde rögar kapağından gelen yüksek ses paniğe yol açtı.

 

Olay, saat 22.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Karakuşlar Caddesi'nde İmam-ı Azam Camii'nin karşısında bulunan ve İSKİ'ye ait olduğu belirtilen rögar kapağından ses yükseldi. Gürültü nedeniyle rahatsız olan çevredekiler, gaz kaçağı olabileceği şüphesiyle durumu ekiplere bildirdi.

 

Ses bir süre sonra kesildi

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, İSKİ ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İSKİ ve İGDAŞ ekipleri boru hattı ile açık durumdaki rögarda inceleme yaptı. Çevredekiler, kapağın neden açık bırakıldığını bilmediklerini ve gelen ses nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sırasında konuya ilişkin açıklama yapılmazken, sesin bir süre sonra kesildiği öğrenildi.

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