Şiddetin Nedeni Genler mi? Uzmanı açıkladı

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şiddetin biyolojik, psikolojik ve toplumsal boyutlarını değerlendirerek, saldırganlık eğiliminde genetik faktörlerin rol oynayabileceğini ancak “doğuştan suçlu” diye bir kavramın bulunmadığını söyledi.

Tarhan, “Suç geni” üzerine yapılan araştırmalarda bazı genlerin saldırganlık eğilimiyle ilişkilendirildiğini belirterek, genetik yatkınlığın tek başına kişinin suça yönelmesine neden olmadığını vurguladı. Özellikle COMT geniyle ilgili çalışmalara dikkat çeken Tarhan, aynı genetik özelliklere sahip kişilerin yaşam koşulları ve tercihleri doğrultusunda çok farklı yönlere gidebileceğini ifade etti.

Şiddetin artışında medya, stres, madde kullanımı, empati eksikliği ve toplumsal baskıların da etkili olduğunu belirten Tarhan, şiddet içeriklerinin sürekli tekrarlanmasının bazı kişilerde duyarsızlaşmaya ve saldırgan davranışların normalleşmesine yol açabileceğini söyledi.

“Utanma ve empati zayıfladıkça saldırganlık artıyor”

Toplumdaki empati, saygı ve utanma duygusunun zayıflamasının şiddet eğilimini artırabileceğini belirten Tarhan, özellikle çocukluk döneminde ahlaki akıl yürütme ve özdenetim becerilerinin kazandırılması gerektiğini söyledi.

Tarhan ayrıca stresin yükselmesiyle birlikte bazı kişilerin öfkelerini daha kolay dışa vurduğunu, ekonomik sorunlar ve madde kullanımının da şiddet riskini artırdığını ifade etti.

Şiddet eğilimlerinin değiştirilebileceğini belirten Tarhan, beynin nöroplastik yapısına dikkat çekerek düşünce ve davranış biçimlerinin zaman içerisinde yeniden şekillendirilebileceğini söyledi.

Tarhan'ın değerlendirmesine göre genetik özellikler bir yatkınlık oluşturabilir ancak **genler kişinin kaderini belirlemez. Çevre, eğitim, kişinin seçimleri ve özdenetimi şiddet davranışının ortaya çıkmasında önemli rol oynar.

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