Ya yalancı ya da cahil! Özgür Özel su krizini de AK Parti'ye bağladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel, CHP'li Mansur Yavaş'ın beceriksizliğinden dolayı Ankara'da yaşanan su krizini AK Parti'ye bağladı.

Özgür Özel "Türkiye’de barajları yapma işi iktidarınken, 23 yıldır iktidarda olup da bu hale gelene yine de biz kuraklık üzerinden bir şey demeyip, ‘Hep birlikte çalışalım, su sorununu çözelim’ derken, o dönüp Mansur Yavaş’a ‘Beceriksiz, Ankara’yı susuz bıraktı’ deyip laf söyleyip, sudan siyaset yapıyor. Mansur Yavaş tedbirlerini aldı. Rakamları şeffaflıkla paylaştı. O sorunu da çözdü. Allah’ın izniyle her sorunu çözdüğümüz gibi su sorununu da belediyelerin yetkisinde belediyelerle, milletin verdiği yetkiyle de gelecek sene iktidarda çözeceğiz" şeklinde laf kalabalığı yaptı.

Ya yalancı ya da cahil!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i rezil kepaze eden açıklama Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İçme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilinceye kadar tüm görev ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtildiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB)/Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) asli görevidir"