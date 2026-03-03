Asırlık gelenek yaşatıldı! Enderun usulü teravih ilk kez kılındı

Namazın ardından cemaate kısa bir sohbet yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, ramazan ayının ve Kadir Gecesi'nin önemine dikkati çekti. Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Enderun usulü teravih namazının, ecdattan kalan güzel bir gelenek olduğunu söyledi. Çankırı'da ilk kez Enderun usulü ile teravih namazı kılındığını belirten Şahin, şöyle konuştu: "Enderun usulüyle teravih, imam ile müezzinlerin makamlar konusunda birlikte hareket ederek her dört rekatte farklı makamla namazın kıldırılmasına verilen bir isimdir. Bugün burada yatsı namazını kıldıktan sonra ilk dört rekatte rast makamıyla, ikinci dört rekatte saba makamıyla, üçüncü dört rekatte hüseyni makamıyla sonraki rekatlerde yine başka makamlarda kıldırılan namazdır. Ahenkli ve huzurlu bir şekilde namazımızı kıldık, Allah kabul eylesin."