  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi Arabistan İran'ı vuracak mı? Dünyada sıcak saatler Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı Aslan nefes aldı Suriye, Türkiye kararını duyurdu Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı Süper Lig'de disiplin depremi! TFF tam 8 kulübü PFDK'ya sevk etti Başkan Erdoğan, Şerif ile görüştü İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı Asif’ten dünyaya İsrail uyarısı: Büyük güçler Siyonizm tarafından rehin alınmış Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze yağmuru
Dünya İran Hürmüz Boğazı'nda göz açtırmıyor! Petrol tankerlerini hedef aldı
Dünya

İran Hürmüz Boğazı'nda göz açtırmıyor! Petrol tankerlerini hedef aldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran Hürmüz Boğazı'nda göz açtırmıyor! Petrol tankerlerini hedef aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda “geçiş yasağına uymayan” 10’dan fazla petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu. Açıklama, küresel enerji güvenliği açısından kritik su yolunda tansiyonu daha da yükseltti.

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), yarı resmi Fars News Agency’na yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda geçiş yasağına rağmen ilerleyen 10’dan fazla petrol tankerinin “çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiğini” bildirdi.

Açıklamada, boğazın savaş koşulları altında olduğu ve füze ya da kontrolsüz insansız hava araçlarından kaynaklı risklerin bulunduğu ifade edildi.

KÜRESEL ENERJİ DAMARINDA KRİTİK HAMLE

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişme, küresel enerji piyasalarında yeni bir şok dalgası oluşturabilir.

İran donanması daha önce, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle boğazdan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

RİSK BÜYÜYOR

Uzmanlar, Hürmüz’de tankerlerin doğrudan hedef alınmasının, yalnızca bölgesel değil küresel bir kriz riskini artırdığına dikkat çekiyor.

Boğazın fiilen savaş alanına dönüşmesi, enerji fiyatlarında sert dalgalanmalara ve uluslararası askeri hareketliliğin artmasına yol açabilir.

Şu aşamada vurulduğu belirtilen tankerlerin hangi ülkelere ait olduğu ve can kaybı olup olmadığına dair resmi detay paylaşılmadı.

Bölgedeki gelişmeler dünya piyasaları tarafından yakından izleniyor.

ABD’de İran alarmı! Bakan Noem: "Uyuyan hücrelerin peşindeyiz"
ABD’de İran alarmı! Bakan Noem: "Uyuyan hücrelerin peşindeyiz"

Gündem

ABD’de İran alarmı! Bakan Noem: "Uyuyan hücrelerin peşindeyiz"

Bakan Fidan dikkat çeken İran sözleri: Strateji son derece yanlış
Bakan Fidan dikkat çeken İran sözleri: Strateji son derece yanlış

Gündem

Bakan Fidan dikkat çeken İran sözleri: Strateji son derece yanlış

Trump'tan İran saldırısı savunması: "Biz yapmasaydık İran bize saldıracaktı"
Trump'tan İran saldırısı savunması: "Biz yapmasaydık İran bize saldıracaktı"

Dünya

Trump'tan İran saldırısı savunması: "Biz yapmasaydık İran bize saldıracaktı"

İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı
İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı

Dünya

İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı

İran'ın yeni lideri ortaya çıktı iddiası
İran'ın yeni lideri ortaya çıktı iddiası

Dünya

İran'ın yeni lideri ortaya çıktı iddiası

ABD ordusu açıkladı: İran’da bin 700’den fazla hedef vuruldu!
ABD ordusu açıkladı: İran’da bin 700’den fazla hedef vuruldu!

Dünya

ABD ordusu açıkladı: İran’da bin 700’den fazla hedef vuruldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şizofren

gemim yok orda .. olsada vursunlar ....ohhhh iyi yapmışlar. .
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23