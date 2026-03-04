İran Hürmüz Boğazı'nda göz açtırmıyor! Petrol tankerlerini hedef aldı

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), yarı resmi Fars News Agency’na yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda geçiş yasağına rağmen ilerleyen 10’dan fazla petrol tankerinin “çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiğini” bildirdi.

Açıklamada, boğazın savaş koşulları altında olduğu ve füze ya da kontrolsüz insansız hava araçlarından kaynaklı risklerin bulunduğu ifade edildi.

KÜRESEL ENERJİ DAMARINDA KRİTİK HAMLE

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişme, küresel enerji piyasalarında yeni bir şok dalgası oluşturabilir.

İran donanması daha önce, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle boğazdan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

RİSK BÜYÜYOR

Uzmanlar, Hürmüz’de tankerlerin doğrudan hedef alınmasının, yalnızca bölgesel değil küresel bir kriz riskini artırdığına dikkat çekiyor.

Boğazın fiilen savaş alanına dönüşmesi, enerji fiyatlarında sert dalgalanmalara ve uluslararası askeri hareketliliğin artmasına yol açabilir.

Şu aşamada vurulduğu belirtilen tankerlerin hangi ülkelere ait olduğu ve can kaybı olup olmadığına dair resmi detay paylaşılmadı.

Bölgedeki gelişmeler dünya piyasaları tarafından yakından izleniyor.